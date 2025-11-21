Use: il baskin arriva a Empoli, il basket inclusivo per tutti

Basket Empoli
Domani 22 novembre al Pala Giglioli di Ponte a Elsa la presentazione con dimostrazione della squadra Colibrì di Castelfiorentino

Convinti che lo sport possa essere un potente strumento di integrazione e coesione sociale e con l’obiettivo di rendere questa visione una realtà, l’Use Basket è pronta con una nuova iniziativa: il baskin. Domattina alle 10, presso il Pala Giglioli in via Lorenzoni a Ponte a Elsa, è in programma la presentazione di questo progetto con tanto di dimostrazione di gioco della squadra Colibrì di Castelfiorentino, partner fondamentale.

Il baskin è una forma di basket pensata per essere praticata da tutti, senza distinzione di abilità fisiche o cognitive. La sua unicità risiede nella capacità di mettere insieme atleti di ogni provenienza e capacità, creando un ambiente dove la diversità viene celebrata e valorizzata. Con la collaborazione del gruppo Colibrì Baskin di Castelfiorentino e delle associazioni sociali del territorio empolese oltre alle competenze consolidate di Use Basket, abbiamo l'opportunità di costruire un progetto che non solo incoraggia l'attività fisica, ma promuove anche relazioni significative tra cittadini, famiglie e comunità.

Immaginate un campo da basket in cui ogni tiro, ogni passaggio e ogni sorriso rappresentano un passo verso l'inclusione. Vogliamo raccogliere le motivazioni di tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport per far nascere questa bellissima iniziativa. Insieme possiamo rendere il baskin una realtà concreta ad Empoli, creando un ponte tra le diverse realtà sociali e sportive della nostra comunità.

Non vediamo l'ora di incontrarvi e di lavorare fianco a fianco per costruire un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per tutti giocando insieme lo Sport più bello del Mondo!!!

