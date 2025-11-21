Valorizzazione dell’olivo mignolo cerretano: iniziativa tra Cerreto e Vinci

Attualità Cerreto Guidi
Fa seguito all’interessante e partecipata iniziativa svoltasi nel luglio scorso a Cerreto Guidi, la giornata itinerante alla scoperta dell’Olivo Mignolo Cerretano e dei progetti di valorizzazione e inclusione.

Si terrà sabato 29 novembre, a partire dalle ore 16,00, iniziando dalla Biblioteca Leonardiana di Vinci con alcuni interventi di esperti e studiosi relativi all’Olivo Mignolo Cerretese, a proposte innovative di promozione del Montalbano e appunto alla valorizzazione del prodotto.

La seconda parte della giornata prevede, dalle ore 19,00, il trasferimento al Frantoio Ancillotti di Cerreto Guidi con una visita guidata e una cena con protagonista l’olio d’oliva.

In questo contesto interverrà per la conclusione della giornata il Vice Sindaco di Cerreto Guidi Massimo Irrati che con l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha fortemente voluto avviare un percorso di studio e di approfondimento su questa oliva tipica del territorio.

La giornata itinerante alla scoperta dell'Olivo Mignolo Cerretano è organizzata dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, dal Comune di Vinci, dall’Associazione “La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano - Le colline di Leonardo” e dall’Università di Pisa insieme ai suoi partner internazionali.

Si ricorda, infine, che per partecipare alla visita e alla cena al frantoio, è necessaria la prenotazione (tel. 338.8336961; al 348.5103185).

Tutte le notizie di Cerreto Guidi

