Violenza contro le donne, a Palazzo Gambacorti presentato il questionario sul disagio delle donne in stato di fragilità

Si è svolta nella mattinata di venerdì 21 novembre, a Palazzo Gambacorti, la presentazione del “Questionario di valutazione del disagio per donne in stato di fragilità”, iniziativa promossa dall’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” all’interno del calendario del Consiglio cittadino per le pari opportunità dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare uno strumento pensato per raccogliere in modo anonimo e strutturato le difficoltà, i bisogni e le possibili situazioni di violenza che possono emergere nel percorso di cura di donne che affrontano una diagnosi oncologica o i trattamenti successivi. Sono intervenuti la presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità, Silvia Silvestri, e Marco Rossi, presidente dell’Associazione Oncologica Pisana, oltre alla vicepresidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità Ivana Cerato, Maria Giovanna Trivella e Silvia Venturi del Consiglio direttivo dell’Associazione Oncologica Pisana, ed Elena Campione, psicologa dell’Associazione e parte del gruppo di volontari che proporrà il questionario nei reparti ospedalieri.

"Una preziosa iniziativa – dichiara la presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità, Silvia Silvestri – all’interno del cartellone che, come ogni anno, raccoglie le proposte delle associazioni del territorio impegnate sul tema. Anche quest’anno presentiamo un programma ricco e diversificato, con eventi, approfondimenti e momenti di sensibilizzazione che, pur nella loro specificità, convergono verso l’obiettivo comune di richiamare l’attenzione sulla violenza di genere, che purtroppo si manifesta in forme diverse, non solo fisiche ma anche psicologiche ed economiche. È nostro interesse contrastare ed estirpare questa quotidianità di violenza".

Il questionario, predisposto con il contributo di esperti del settore e curato dagli psicologi dell’Associazione Oncologica Pisana, sarà proposto già dalla fine di novembre nei reparti di oncologia degli ospedali pisani, al day hospital oncologico e presso il Centro oncologico di riferimento dipartimentale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa. Un gruppo di volontari appositamente formati ne curerà la presentazione alle ricoverate, che potranno compilarlo in totale autonomia e inserirlo in appositi contenitori dedicati. Al termine del periodo di raccolta, i dati saranno analizzati in forma aggregata; l’anonimato garantito consentirà di rilevare eventuali situazioni di violenza o disagio nel percorso di cura, così da orientare in futuro interventi e servizi di supporto più adeguati. In chiusura del questionario è inoltre presente un numero telefonico, tramite il quale, per le pazienti che necessitano di sostegno, sarà possibile contattare la segreteria dell’Associazione Oncologica Pisana per essere messe in contatto con personale qualificato in base alle proprie esigenze.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi, conferenze e azioni di sensibilizzazione che il Consiglio cittadino per le pari opportunità sta promuovendo per tutto il mese di novembre, coinvolgendo associazioni e realtà locali nella diffusione di una cultura del rispetto e della tutela dei diritti delle donne.