Violenze sui figli, uomo allontanato dalla famiglia. Indagini in corso

Una donna ha denunciato il marito dopo che la figlia le ha raccontato che avrebbe subito violenze. Scattata la procedura del codice rosso la procura di Firenze, che coordina le indagini dei carabinieri, ha disposto per l'uomo il divieto di avvicinamento alla famiglia. La donna, la bambina e il figlio maggiore della coppia, che secondo quanto emerso avrebbe subito anche lui molestie, sono stati accompagnati in una struttura protetta.

Da prime ricostruzioni la donna si sarebbe insospettita dalla reazione della figlia, che avrebbe respinto il padre mentre in accappatoio cercava di prenderla tra le braccia. Quando l'uomo è uscito di casa la bambina avrebbe confessato alla mamma le violenze, da almeno cinque anni, che avrebbe subito da parte dell'uomo nei momenti in cui in casa non c'era nessuno. La donna ha sporto denuncia facendo scattare le indagini.