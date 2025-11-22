Allerta gialla per neve e vento forte in Toscana

Scatta una nuova allerta meteo in Toscana per neve e vento forte tra la serata di oggi e la giornata di domani, sabato 22 novembre. A darne notizia è il presidente della Regione, Eugenio Giani, con un aggiornamento diffuso sui social.

Per quanto riguarda la neve, è stata emessa un’allerta gialla dalle 21 di oggi alle 15 di domani sui rilievi dell’Appennino, in Casentino e sull’Amiata. Dalla serata sono previste nevicate su tutto l’Appennino oltre i 700-800 metri e sull’Amiata oltre i 1000 metri di quota.

Nel corso della notte è atteso un ulteriore calo della quota neve: tra le prime ore del mattino e l’inizio della giornata il limite potrà scendere intorno ai 400-500 metri sull’Appennino e ai 600-700 metri sull’Amiata.

Parallelamente è stata diramata anche un’allerta gialla per vento forte sulla Toscana centrale, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani.

Secondo le previsioni, le precipitazioni andranno attenuandosi già dalla mattinata sull’Appennino settentrionale e, dal pomeriggio, anche sulle altre zone appenniniche e sull’Amiata.