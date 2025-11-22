Cento candeline per nonna Marisa: festa a Fucecchio con parenti e sindaca

Fucecchio festeggia Marisa Panzani, neo centenaria. Stamani a farle i migliori auguri per questo splendido traguardo a nome di tutta la comunità è stata la sindaca Emma Donnini, che le ha consegnato un mazzo di fiori e una targa ricordo per questa giornata speciale.

“Mi ha trasmesso grande felicità e un approccio sereno alla vita”, ha sottolineato la prima cittadina.

A Marisa Panzani e alla sua famiglia ancora i migliori auguri da parte di tutta Fucecchio.

