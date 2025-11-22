Colpo da 184mila euro in boutique di Firenze: tre arresti

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Caccia aperta a un quarto uomo, la refurtiva è stata trasportata a Roma dalla banda

Un buco nella parete, un varco ricavato dietro un armadio, il volto coperto e una fuga rapidissima verso Roma. Da questa scena la Squadra Mobile di Firenze ha ricostruito tassello dopo tassello, fino a stringere il cerchio su tre uomini ritenuti parte della banda che nella notte del 31 agosto ha svaligiato una boutique di via degli Strozzi portando via merce per 184mila euro.

All’alba del 20 novembre gli agenti della Mobile fiorentina, affiancati dai colleghi di Roma, hanno arrestato un italiano di 26 anni, un moldavo di 28 e un uruguaiano di 37. Il quarto componente del gruppo è ancora ricercato.

Il furto era stato pianificato con cura. I tre indagati erano arrivati a Firenze già la notte del 30 agosto e avevano iniziato a lavorare sulla parete dell’edificio di via dei Sassetti, confinante con la boutique. Ventiquattro ore dopo, con il muro ormai indebolito, sono tornati per completare l’opera: hanno aperto un foro, si sono infilati negli uffici passando dietro un armadio cassa e, intorno alle due del mattino, hanno fatto razzia di borse, sciarpe, occhiali e scarpe firmate.

Le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e le intercettazioni hanno permesso agli investigatori di ricostruire il percorso della banda, individuare il veicolo utilizzato per raggiungere Firenze e seguirne la fuga verso la capitale. Nel frattempo, a Roma, sono scattati ulteriori controlli per rintracciare la refurtiva e raccogliere nuovi elementi.

Le indagini proseguono per dare un nome anche al quarto uomo, quello che nella notte del colpo è sparito nel buio insieme agli altri tre, lasciandosi dietro un muro sventrato e una boutique saccheggiata.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
21 Novembre 2025

Violenze sui figli, uomo allontanato dalla famiglia. Indagini in corso

Una donna ha denunciato il marito dopo che la figlia le ha raccontato che avrebbe subito violenze. Scattata la procedura del codice rosso la procura di Firenze, che coordina le [...]

Firenze
Cronaca
20 Novembre 2025

Coppia fiorentina arrestata con 125 kg di hashish destinato allo spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno arrestato due coniugi, un marocchino classe 1996 e un’italiana classe 1989, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio [...]

Firenze
Cronaca
20 Novembre 2025

Minacce al pronto soccorso a Firenze e droga in casa, coinquilini spintonano militari. Arresti e una denuncia

Mattinata movimentata quella di domenica 16 novembre al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina