Comune di Certaldo, sollevata dall'incarico l'assessora Conforti

Politica e Opinioni Certaldo
Clara Conforti

Venuto meno il rapporto di fiducia con il sindaco

 Il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli ha sollevato dal suo incarico l’assessora alla Cultura Clara Conforti.

L’incarico di Conforti si conclude a seguito di diversi colloqui intercorsi negli ultimi giorni tra l’assessora e il sindaco, dove entrambi hanno convenuto di porre termine al rapporto di fiducia, raggiungendo una decisione condivisa.

Il sindaco e l’intera Amministrazione desiderano ringraziare l’assessora uscente per il lavoro svolto e per l’impegno profuso.
Le scelte di ogni amministratore si inseriscono in un percorso personale e politico che merita rispetto e attenzione. È con questo sentimento che salutiamo il suo impegno, riconoscendone il valore e l’importanza non solo in questo ultimo mandato ma anche negli anni precedenti.

Le scelte di ciascun amministratore fanno parte di un percorso personale e politico da rispettare con attenzione e con spirito costruttivo.Si è trattato certamente di una decisione difficile, maturata però con grande attenzione e presa nell’interesse di una maggiore condivisione del lavoro di squadra come principio fondamentale per il buon governo della città.

L’azione di governo proseguirà con una visione chiara e condivisa degli obiettivi amministrativi, nel rispetto del mandato affidato dai cittadini e del solido rapporto fiduciario che unisce il sindaco alla propria squadra di governo.

Campatelli si assume ad interim in prima persona le deleghe a Cultura ed eventi, Mercantia, Memoria, Gemellaggi, Associazionismo e processi di partecipazione, Legalità, Diritti e pari opportunità, riconoscendone il ruolo strategico e il valore essenziale quali pilastri fondanti dell’azione amministrativa del Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

