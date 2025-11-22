Comune di Certaldo, sollevata dall'incarico l'assessora Conforti

Il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli ha sollevato dal suo incarico l’assessora alla Cultura Clara Conforti.

L’incarico di Conforti si conclude a seguito di diversi colloqui intercorsi negli ultimi giorni tra l’assessora e il sindaco, dove entrambi hanno convenuto di porre termine al rapporto di fiducia, raggiungendo una decisione condivisa.

Il sindaco e l’intera Amministrazione desiderano ringraziare l’assessora uscente per il lavoro svolto e per l’impegno profuso.

Le scelte di ogni amministratore si inseriscono in un percorso personale e politico che merita rispetto e attenzione. È con questo sentimento che salutiamo il suo impegno, riconoscendone il valore e l’importanza non solo in questo ultimo mandato ma anche negli anni precedenti.

Le scelte di ciascun amministratore fanno parte di un percorso personale e politico da rispettare con attenzione e con spirito costruttivo.Si è trattato certamente di una decisione difficile, maturata però con grande attenzione e presa nell’interesse di una maggiore condivisione del lavoro di squadra come principio fondamentale per il buon governo della città.

L’azione di governo proseguirà con una visione chiara e condivisa degli obiettivi amministrativi, nel rispetto del mandato affidato dai cittadini e del solido rapporto fiduciario che unisce il sindaco alla propria squadra di governo.

Campatelli si assume ad interim in prima persona le deleghe a Cultura ed eventi, Mercantia, Memoria, Gemellaggi, Associazionismo e processi di partecipazione, Legalità, Diritti e pari opportunità, riconoscendone il ruolo strategico e il valore essenziale quali pilastri fondanti dell’azione amministrativa del Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate