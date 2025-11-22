Dieci anni di Albero Fatato a Fucecchio

Sono stati tre giorni di grande festa alla biblioteca comunale Indro Montanelli in occasione dei dieci anni di attività della sezione per bambini e ragazzi “Albero Fatato”. Tra letture, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi, nella mattina di sabato 22 novembre si è tenuta la cerimonia istituzionale alla quale è intervenuta anche la sindaca Emma Donnini.

Durante la cerimonia è stato proclamato il nome vincitore del concorso “Chi...Amiamo i nostri giardini”, attraverso il quale è stato scelto il nome della nuova area giochi in via Carlo Alberto dalla Chiesa, inaugurata in estate: da oggi sarà il parco giochi "Pimpa". A scegliere il nome sono stati i bambini e le bambine che dal 1° settembre al 15 novembre si sono recati in biblioteca, dove hanno potuto votare il loro nome preferito tra quelli selezionati dai bibliotecari e ispirati ai personaggi protagonisti dei libri per l’infanzia più amati dai bambini di oggi.

“Un traguardo importante per un luogo nato da un'idea che sono orgogliosa di aver contribuito a realizzare - commenta la sindaca Emma Donnini -. L'Albero Fatato nasce sull'impronta del Ciaf, unendo poi la ricchezza dei libri, della cultura e dell'incontro. Ringrazio tutti coloro che in questi dieci anni ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio, così come tutti coloro che, oggi, continuano a portare avanti tutta la ricchezza di questa splendida realtà. Per me, uno dei luoghi più belli e cari di Fucecchio".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa