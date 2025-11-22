Dieci anni di Albero Fatato a Fucecchio

In occasione dell'anniversario della ludoteca comunale è stato proclamato il nome del nuovo parco giochi in via Carlo Alberto dalla Chiesa
Sono stati tre giorni di grande festa alla biblioteca comunale Indro Montanelli in occasione dei dieci anni di attività della sezione per bambini e ragazzi “Albero Fatato”. Tra letture, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi, nella mattina di sabato 22 novembre si è tenuta la cerimonia istituzionale alla quale è intervenuta anche la sindaca Emma Donnini.
Durante la cerimonia è stato proclamato il nome vincitore del concorso “Chi...Amiamo i nostri giardini”, attraverso il quale è stato scelto il nome della nuova area giochi in via Carlo Alberto dalla Chiesa, inaugurata in estate: da oggi sarà il parco giochi "Pimpa". A scegliere il nome sono stati i bambini e le bambine che dal 1° settembre al 15 novembre si sono recati in biblioteca, dove hanno potuto votare il loro nome preferito tra quelli selezionati dai bibliotecari e ispirati ai personaggi protagonisti dei libri per l’infanzia più amati dai bambini di oggi.
“Un traguardo importante per un luogo nato da un'idea che sono orgogliosa di aver contribuito a realizzare - commenta la sindaca Emma Donnini -. L'Albero Fatato nasce sull'impronta del Ciaf, unendo poi la ricchezza dei libri, della cultura e dell'incontro. Ringrazio tutti coloro che in questi dieci anni ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio, così come tutti coloro che, oggi, continuano a portare avanti tutta la ricchezza di questa splendida realtà. Per me, uno dei luoghi più belli e cari di Fucecchio".
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
