Dimissioni di Cellini, la risposta di Fratelli d'Italia Certaldo

Arriva la risposta di Fratelli d'Italia Certaldo in seguito alle dimissioni del capogruppo della lista Più Certaldo Pardo Cellini, annunciata in una lettera qualche giorno fa.

Caro Pardo, auguri per il tuo nuovo impegno, qualsiasi attenzione o attività che ogni singolo decide di dedicare alla propria comunità è certamente buona cosa.

" Ci permettiamo però di dissentire sulle critiche che trapelano dal tuo comunicato in merito alle rappresentanze di partito. Ciò che tu definisci “polverosa partitocrazia” per noi è tutt’altro" si legge nella nota di risposta.

"Al riguardo ci vediamo costretti a ricordare che tutti i partiti, oltre che di bandiere, ideologie, visioni politiche, sono fatti di persone che, in particolar modo a livello amministrativo locale, sono a stretto contatto con il territorio e con i cittadini che vi risiedono. Queste persone, al di là della particolare appartenenza politica, candidandosi, si sono messe a disposizione della propria comunità con linee programmatiche chiare, e auspichiamo con la piena consapevolezza dell'impegno che sarebbe derivato da una loro eventuale elezione nei banchi del consiglio comunale (specie per chi siede negli scranni dell’opposizione). La maggior parte di queste persone dedica parte del loro tempo al “volontariato politico” togliendolo alla propria famiglia, lavoro, etcc.. donando parte di sè al bene comune e non certo per mero carrierismo politico. Va da sè che senza il supporto di cittadini, comitati e associazioni, sedere sui banchi dell’opposizione somiglia non di rado ad usare un arco senza frecce".

"L’azione politica è «la forma più alta di carità», segno e testimonianza concreta «dell’agire di Dio in favore dell’uomo». Lo ha ricordato Leone XIV ai circa seicento parlamentari ricevuti in udienza il 21 giugno scorso, nell’Aula della Benedizione, in occasione del Giubileo dei Governanti".

"Prima di lui, altri Papi avevano acclarato la stessa valenza dell’azione politica e noi di FdI Certaldo è con questo spirito che ci siamo messi a disposizione della nostra comunità cercando di onorare al meglio l’impegno preso. Del resto le dimissioni di Cellini non cambieranno il nostro atteggiamento nei confronti della lista Civica, che continuiamo a ritenere un interlocutore importante.

Va da sé che alla fine della legislatura, se non prima, saranno i cittadini a giudicare".

Fonte: Ufficio Stampa