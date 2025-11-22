Ruba vinili in una libreria a Firenze: arrestato un 56enne

Cronaca Firenze
Un 56enne italiano è stato arrestato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso con alcuni dischi rubati alla Feltrinelli di via de’ Cerretani, a Firenze. L’episodio risale al 20 novembre. A bloccare l’uomo è stato un carabiniere libero dal servizio, che lo aveva notato poco distante dalla libreria con alcuni oggetti nascosti sotto il giubbotto.

Insospettito, il militare lo ha fermato e ha scoperto che stava occultando nove vinili, per un valore complessivo di circa 330 euro, sottratti pochi minuti prima dal negozio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato. Il tribunale di Firenze ha convalidato il fermo e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Firenze.

