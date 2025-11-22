Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: tavola rotonda al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, la Questura di Firenze ha in programma i seguenti eventi:

Alle ore 10:00 del 25 novembre, con la collaborazione del Comune di Empoli, presso il Cenacolo degli Agostiniani, ingresso Via Leonardo Da Vinci, si terrà una tavola rotonda dal titolo “La donna al centro. Questo non è amore”. Nel corso dell'incontro, che vede parte attiva il comune della città, interverranno: il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze Ornella Galeotti, il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura Maria Cristina Papa, la giornalista e caporedattore de La Nazione Firenze Erika Pontini, la coordinatrice del Centro Aiuto Donna Lilith Maya Albano, la Direttrice del Pronto Soccorso dell'ospedale di Empoli dott.ssa Paola Bartalucci, come da locandina allegata. Interverrà, da remoto, con un suo contenuto registrato, anche il dott. Paolo Picchio, in qualità di presidente della Fondazione Carolina per fornire la sua testimonianza sulla tragica storia della figlia, specificando gli effetti drammatici della violenza digitale sulle fenomenologie criminali oggetto della conferenza. Tra i saluti istituzionali, quelli del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze Rosa Volpe e del Sindaco Alessio Mantellassi. I relatori, ciascuno per la parte di competenza, approfondiranno i temi della prevenzione, del contrasto e della tutela delle vittime di violenza, con uno specifico focus destinato alla comunicazione degli strumenti normativi ed amministrativi a disposizione delle donne per poter essere efficacemente supportate ed aiutate ad uscire da episodi di violenza domestica , atti persecutori o altre fenomenologie delittuose di cui sono vittime. Saranno approfonditi anche i temi dell’assistenza alla vittima fornita da efficaci reti antiviolenza presenti sul territorio. Presenti all’evento i dirigenti, professori e gli studenti del Liceo Virgilio e del Liceo Pontormo di Empoli.

Alle ore 15:00, a Firenze presso il Commissariato di P.S. San Giovanni, sito in Lungarno della Zecca Vecchia 20/A a Firenze, verrà inaugurata l’aula per le audizioni protette “Una stanza tutta per sé” in collaborazione con Soroptimist International d’Italia e alla presenza delle locali autorità civili e militari.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate