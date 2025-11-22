Il suolificio Ars-Suola passa di mano ed entra in una filiera della scarpa di lusso

Una delle realtà artigiane più longeve del comparto calzaturiero pisano cambia proprietà. Il suolificio Ars-Suola, laboratorio attivo a Pontedera da oltre sessant’anni nella produzione di suole tacco-coda per calzature femminili, è stato infatti rilevato da FTC spa, che intende creare una piattaforma industriale dedicata esclusivamente al settore della scarpa di alta gamma.

L’azienda di Pontedera, guidata da generazioni dalla famiglia Buggiani — con Sergio come fondatore e il figlio Daniele protagonista dello sviluppo —, è considerata da decenni un punto di riferimento per precisione, qualità dei materiali e affidabilità al servizio dei più importanti marchi della moda internazionale.

Il progetto di FTC, avviato circa un anno fa con l’acquisizione di quattro imprese toscane (Solettificio Jannelli di Montecarchi, Danimarc di Ponticelli-Santa Maria a Monte, APAM International di Fucecchio e Fagiolini di Santa Croce sull’Arno), intende promuovere una piattaforma specializzata nel mondo delle lavorazioni di materiali e della produzione di componenti finiti che possa diventare il polo manifatturiero di riferimento per i brand del lusso del settore delle calzature. Attraverso l’aggregazione di player selezionati che operano nella medesima

filiera, FTC mira a valorizzare il know-how degli imprenditori artigiani, efficientandone al contempo l’operatività. L’obiettivo di FTC è infatti offrire soluzioni integrate per affrontare le nuove complessità del mercato del lusso, promuovendo una filiera artigianale tracciabile e sostenibile e contribuendo localmente allo sviluppo di professionalità e competenze.

Contestualmente all’operazione, anche Zeplast — azienda padovana con lunga esperienza nello stampaggio a iniezione di suole e componenti plastici — è entrata a far parte della piattaforma.

Con l’acquisizione dello storico laboratorio pontederese, il progetto FTC mette un altro tassello verso la costruzione di un polo italiano del lusso capace di competere sui mercati internazionali senza rinunciare alla radice artigiana che ne costituisce il valore distintivo.