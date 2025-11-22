Inaugurata a Pontedera La Baita di Babbo Natale 2025

L’atmosfera della festa più calda, gioiosa e magica è arrivata nella Città dei Motori. E' stata infatti inaugurata stamani sabato 22 Novembre, in via della Stazione Vecchia, la Baita di Babbo Natale, il magico villaggio per famiglie ideato da Paolo Sax Grossi e realizzato per il secondo anno consecutivo a Pontedera, in collaborazione con Music Staff Italia.

Uno spazio nella quale la Lapponia, paese Natale del Babbo più famoso di tutti, ha portato renne, elfi, la sua magica slitta, e una calda atmosfera fatta di legno e convivialità, elementi identitari delle feste natalizie.

Per questa edizione, le novità sono tante e all’avanguardia: il mercatino natalizio, allestito in via della Stazione Vecchia, con tante casette in legno piene di luci in cui trovare ispirazione per i regali di Natale e fare acquisti e il Volo sulla slitta, la nuova, emozionante esperienza che utilizza un visore di realtà aumentata per sorvolare i luoghi più belli e famosi del mondo, come su una slitta volante.

Il viaggio continua attraverso il Bosco incantato, la Fabbrica dei giocattoli che sforna regali a ritmo continuo, l’ufficio postale del Polo Nord da cui spedire le letterine dei desideri prima di vivere l’emozione più grande, l’incontro e l’abbraccio con Babbo Natale in persona, pronto ad ascoltare i pensieri più teneri dei piccoli visitatori.

E c’è un’altra bella notizia: torna anche quest’anno, in una nuova collocazione in corso Matteotti, il Laboratorio più Pazzo del Mondo, dove bambini e ragazzi, con l’aiuto di un gruppo di Elfi un po’ pasticcioni, potranno mettere alla prova la loro creatività realizzando con le loro mani un oggetto speciale da portare a casa.

“Siamo arrivati alla dodicesima edizione, con ancora più magia e tante novità - ha spiegato Paolo Grossi - Tra le attrazioni più amate ci sarà un simulatore che permetterà ai bambini di volare sulla slitta in giro per il mondo, proprio come farebbe Babbo Natale. Il Bosco Incantato, le letterine, i pacchi magici; tutte le scenografie sono pensate per essere coinvolgenti e completamente a misura di bambino. Appena si entra, luci e suoni creano un ambiente capace di far sognare.”

La Baita di Babbo Natale 2025 è un evento unico da condividere con chi si ama. Giorni di apertura: 22-23 e 29-30 Novembre; 5-6-7-8, 13-14, 20-21, 23-24-25-26 Dicembre

Orari: 10.00-18.30 – 25 Dicembre 15.00-18.30.

Fonte: Ufficio stampa