Arriva la neve in Toscana: passi appenninici imbiancati e fiocchi sparsi altrove

Nuova ondata di neve in Toscana con accumuli significativi sui passi appenninici della Metrocittà e qualche imbiancata anche in altre province.

"In funzione mezzi spazzaneve e spargisale sulle strade, con possibilità di deboli e residue nevicate anche intorno ai 400-500 metri in Appennino, soprattutto sui versanti romagnoli dell’Alto Mugello e in Val Tiberina, dove la neve potrà cadere fino al fondovalle, e tra i 600 e gli 800 metri sull’Amiata", rende noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali social.

Provincia di Firenze

Le aree di Firenzuola e dell’Alto Mugello, in particolare i versanti romagnoli, stanno registrando nevicate consistenti. Alcuni mezzi AT hanno dovuto montare catene da neve, rallentando il servizio.

Provincia di Prato

Nella Val di Bisenzio, in particolare lungo la strada 214 fra Castiglione e Montepiano, si segnalano difficoltà alla viabilità e rallentamenti del servizio bus.

Provincia di Arezzo

Le nevicate hanno interessato Casentino e Valtiberina, con rallentamenti dovuti al montaggio delle catene da neve. Sul Passo della Consuma e sulle strade interne, la circolazione resta sotto controllo.

Provincia di Siena

Neve in arrivo anche sulla Montagna Senese, con possibili fiocchi a Montepulciano. Al momento non si segnalano conseguenze significative per i servizi pubblici.

Provincia di Grosseto

Forti nevicate sull’Amiata e a Pitigliano. Nessuna conseguenza sui servizi di trasporto pubblico.

Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa-Carrara

Nessuna segnalazione di neve o disagi, salvo alcune lievi imbiancate a Zeri, in provincia di Massa-Carrara.

Allerta gialla per neve e vento

La Protezione Civile ha prorogato l’allerta gialla per neve fino alle 20:00 del 22 novembre nelle zone Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana (Alto Mugello). È in corso anche allerta gialla per vento per i comuni della Valdelsa-Valdera, del Valdarno Inferiore, di Arno-Firenze e del Bisenzio Ombrone Pistoiese.

Per domani è previsto un peggioramento delle condizioni con allerta gialla per ghiaccio nelle zone Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana (Alto Mugello). Sono attese estese e intense gelate anche a quote basse, con temperature minime in pianura tra -2 e -4°C e possibile formazione di ghiaccio sulle strade.

Il presidente Giani invita alla massima prudenza alla guida e ricorda che è in vigore l’obbligo di dotazioni invernali, come pneumatici da neve o catene, su gran parte delle strade della Metrocittà di Firenze e della Regione Toscana.

Piano neve AT Autolinee

AT Autolinee informa di aver attivato il proprio “piano neve” fin dal pomeriggio di venerdì 21 novembre 2025 nei bacini territoriali interessati dalle nevicate. Si tratta di azioni preventive volte a limitare al massimo i disagi per clienti e lavoratori, tra cui il controllo e la fornitura di strumenti utili ai bus e ai conducenti (catene da neve, zeppe per bloccare le ruote, tute speciali per gli autisti, ecc.).

Al momento il piano neve sta funzionando, ma, vista l’allerta gialla per neve e ghiaccio prevista per la notte di sabato 22 novembre e la mattina di domenica 23 novembre, AT invita i clienti a consultare regolarmente il sito at-bus.it e i canali social per eventuali aggiornamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

