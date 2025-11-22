Organico del Comune di San Miniato: l'intervento di Forza Italia San Miniato

Finalmente meglio tardi che mai. Leggiamo sui social la comunicazione del sindaco sull'arrivo di nuovi posti per ampliare la dotazione organica di sei unità frazionari e istruttori tecnici".

Inizia così la risposta di Forza Italia al comunicato del sindaco Simone Giglioli sull’assunzione di personale.

"Letta così sembra una bella notizia se non fosse tragicomica. Da oltre un anno stiamo richiedendo adeguamento della pianta organica che al momento del nostro insediamento giugno 2024 e la carente di 17 unità rispetto alle 174 previste dalla legge in base alle caratteristiche del nostro comune".

"Chiedemmo subito l'assunzione di due agenti di polizia locale per i quali ci fu una presa di posizione immediata perché la minaccia di sciopero dei vigili con le gravi conseguenze che ne sarebbero derivati obbligò la giunta a muoversi con celerità. Dobbiamo anche dire che la situazione di difficoltà dei vari uffici per la carenza di personale a creato abbandono e sfiducia nel personale stesso tanto che ci sono stati diverse uscite soprattutto nel settore urbanistica lavori pubblici per i quali come forza Italia abbiamo chiesto più volte di porre rimedio".

"Non dovremmo dimenticare infatti che il settore lavori pubblici edilizia svolge una funzione importante per i cittadini e le aziende oltre a rappresentare una fonte di approvvigionamento per le casse del comune. In pratica rappresenta il fatturato di un'azienda. Sempre dal comunicato del sindaco apprendiamo che fra le nuove figure da assumere cioè quella di un posto di istruttore amministrativo di supporto ai settori tecnici".

"Questa ci sembra una spesa inutile perché dalla revisione della distribuzione del personale come da noi richiesto in una interpellanza ancora non discussa una figura del genere si sarebbe potuta trovare già all'interno dell'attuale pianta organica. Infatti una figura del genere si sarebbe potuto trovare in un settore già sovradimensionato nel rispetto dei criteri di razionalizzazione e di ottimizzazione dei costi. Anche forza Italia ritieni importante valorizzare il personale, ma va ma va messo nelle condizioni migliori per svolgere appieno il proprio lavoro".

Fonte: Ufficio Stampa

