Pistoia si accende: al via 'Città del Natale 2025' tra musica, luci e oltre 40 eventi

Il Comune di Pistoia ha dato ufficialmente il via alla programmazione di "Pistoia Città del Natale 2025", il programma di eventi che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico diffuso di musica, spettacoli e animazioni, dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026.

L'inaugurazione ufficiale di sabato 22 novembre ha visto una grande partecipazione di pubblico in Piazza del Duomo, dove è stato acceso il tradizionale albero di Natale, momento simbolico che ha dato il via a una serie di eventi che animeranno la città fino al 6 Gennaio 2026. L’atmosfera è stata ancora più suggestiva grazie anche alla partecipazione di tre cori che hanno emozionato il pubblico con le loro performance: il Coro dei Grilli Cantanti, diretto da Lucia Innocenti Caramelli, il coro Insieme in...canto (I.C. Leonardo Da Vinci) e il Coro Polifonico Cino da Pistoia (I.C. Cino da Pistoia). Il Sindaco, durante la cerimonia, ha rivolto i suoi saluti e auguri alla città, dando il benvenuto a tutti i cittadini e ai visitatori.

La serata è proseguita con il concerto dei Vocal Blue Trains e con spettacolari performance itineranti e cosplayers, mentre le attrazioni permanenti come il Villaggio di Babbo Natale presso il Palazzo Comunale, le proiezioni in Piazza Duomo, il mercatino di Natale in Piazza Spirito Santo nel fine settimana e festivi, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza San Francesco e la giostra a due piani per bambini hanno aperto le porte per regalare momenti di gioia e socialità non solo ai più piccoli.

Il programma proseguirà con oltre 40 eventi gratuiti, che includono concerti gospel, soul e blues, marching band, magia, teatro di strada, eventi culturali, mostre e iniziative per bambini, con l’obiettivo di offrire a cittadini e visitatori un'esperienza immersiva nella magia del Natale.

Tra gli artisti in programma, ci saranno Magic Goldman, Edoardo Nardin, Blues Sisters, Wanna Gonna Street Band e I Briganti del Folk, con il gran finale il 6 gennaio 2026 con la discesa della Befana dal campanile di San Zeno.

"Pistoia Città del Natale" è un’iniziativa promossa dal Comune di Pistoia con il supporto di Toscana Energia (Main Sponsor), Conad Nord Ovest, Giorgio Tesi Group, e Naturart Village (Green Partner), Estra, Publiacqua e la collaborazione di Teatri di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

