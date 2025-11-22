Pistola con matricola abrasa nello zaino: arrestato 25enne a Foiano

I carabinieri di Cortona hanno arrestato un 25enne, originario del Marocco e residente nel Salernitano, dopo aver trovato una pistola con matricola cancellata e 11 proiettili all’interno del suo zaino. Il controllo è avvenuto lungo la provinciale 32, nel territorio di Foiano della Chiana. Il giovane è stato portato nel carcere di Arezzo, dove è ora a disposizione della procura.

Durante l’ispezione del veicolo, su cui viaggiavano tre persone, i militari hanno rinvenuto anche una dose di cocaina addosso al conducente, che è stato segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

