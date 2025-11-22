Premio Lorenzo il Magnifico, Giani interviene alla cerimonia in Palazzo Vecchio

Il presidente Eugenio Giani ha partecipato questo pomeriggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla nuova edizione Premio ’Lorenzo il Magnifico’, conferimento d’eccellenza promosso dall’Accademia Internazionale Medicea, un evento che rinnova la tradizione e il prestigio di un riconoscimento che, nel segno dei Medici e del loro mecenatismo, intende riaffermare il ruolo di Firenze come culla del Rinascimento contemporaneo.

“E’ un premio – ha detto il presidente Giani intervenendo alla cerimonia di assegnazione- che unisce arte, cultura e impegno civile, che vuole valorizzare chi con la propria opera, contribuisce a tenere viva la bellezza come linguaggio universale” Giani ha sottolineato come di questo premio vengano insigniti “artisti che si sono particolarmente distinti nelle esposizioni più recenti dell’Accademia, persone capaci di valorizzare e rappresentare l’arte contemporanea, attraverso un dialogo rinnovato tra pittura e scultura”.

Il Premio “Lorenzo il Magnifico” è stato assegnato a Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj, mentre il Collare Laurenziano è stato assegnato a Mario Barbato, Andrea Bernardini, Bianca Guscelli, Roberto Paba, Elisabetta Rogai, Carlos Sablon, Giovanni Trapani, Franz Turchi, Michele Viscardi

