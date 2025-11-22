Lega, Roberto Maroni: il ricordo di Cordone a tre anni dalla scomparsa

Marco Cordone, vicesegretario provinciale vicario della Lega Toscana, ricorda oggi Roberto Maroni nel terzo anniversario della sua scomparsa. Maroni fu segretario federale del partito tra Umberto Bossi e Matteo Salvini e ricoprì incarichi istituzionali di primo piano: dal 1994 al 1995 fu vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno, ruolo che tornò a occupare anche tra il 2008 e il 2011.

Cordone ha condiviso anche alcuni ricordi personali che lo legavano a Maroni. Racconta di conservare nella sua biblioteca un libro intitolato “Il mio Nord”, con una dedica firmata da Maroni l’11 novembre 2012. Ricorda inoltre quando, nel 2007, insieme ad altri militanti, andò a sostenere la candidatura di Maroni al consiglio comunale di Porretta Terme, in un periodo in cui lui stesso era da poco consigliere comunale a Gambassi Terme.

Cordone cita anche un episodio avvenuto nel 1996, dopo un incontro elettorale da lui organizzato a Villa Arrivabene a Firenze per le Europee: durante la cena alla pizzeria La Forca, Maroni divertì tutti improvvisando una sorta di concerto con la tastiera del telefonino. Tra i ricordi più significativi, Cordone menziona poi il congresso della Lega ad Assago del luglio 2012, quando partecipò come delegato e vide Maroni essere eletto segretario federale.

A tre anni dalla morte, conclude Cordone, “ci manca una persona di grande valore politico e umano. Lo ricordiamo con affetto, certi che continui a darci forza e ispirazione, proprio come ogni anno fa Matteo Salvini a Pontida”.