Sequestrati quasi mille articoli illegali e blitz contro i parcheggiatori abusivi

Cronaca Pisa
Polizia municipale di Pisa in azione nella zona del Duomo

La polizia municipale di Pisa ha portato a termine un intervento di contrasto alla vendita abusiva nelle aree limitrofe a piazza del Duomo e il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.

L’operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e contrasto alla vendita illegale e alla presenza di parcheggiatori abusivi, attuato quotidianamente sia nei parcheggi cittadini (piazza Carrara, piazza Santa Caterina, via Pietrasantina) sia nell’area monumentale e nelle vie limitrofe.

Durante l’intervento sono stati sequestrati circa 970 articoli, tra cui calamite, penne, cappelli, ombrelli, portafogli e borse, destinati alla vendita irregolare nella zona monumentale e lungo le principali vie di accesso (piazza Manin, via Roma, via Santa Maria).

Il sequestro è avvenuto al termine di alcuni giorni di osservazione: gli agenti dei nuclei Pronto Intervento, Centro Storico e Polizia Amministrativa – con il supporto di personale di altri reparti del Corpo – hanno individuato i punti utilizzati dai venditori abusivi come deposito per occultare la merce e rifornirsi evitando i controlli.

Il valore complessivo degli articoli sequestrati è stimato in circa 2.000 euro. La merce stata confiscata e successivamente distrutta secondo le procedure previste.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

