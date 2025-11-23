Sconfitta amara per il Gialloblu Castelfiorentino: la Pallacanestro Femminile Pisa espugna il PalaBetti

Sconfitta amarissima per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella quinta giornata di andata si arrende in volata alla Pallacanestro Femminile Pisa: al PalaBetti finisce 43-45. Un ko che arriva al termine di 40 minuti combattuti, con le ragazze di Gianni Lazzeretti che toccano il +8 all’inizio della frazione finale salvo poi vanificare il vantaggio nei minuti decisivi.
Grande equilibrio fin dalla palla a due, con la prima frazione che scorre via su ritmi alti fino al 18-15 su cui suona la prima sirena. Gara che procede senza un padrone anche nel secondo quarto: le squadre viaggiano a braccetto e all’intervallo lungo il tabellone segna 26-25. Al rientro dagli spogliatoi le gialloblu alzano l’intensità nella metà campo difensiva e ne emerge un parziale di 12-6 che prova ad indirizzare la sfida al 30′ (38-31). Quando partono gli ultimi dieci minuti, le locali toccano il massimo vantaggio (40-32), ma nella seconda parte della frazione finale Pisa accorcia fino ad impattare a quota 43. Così nell’ultimo giro di lancette, dopo errori da entrambe le parti, tutto si decide dalla lunetta: con 4 secondi sul cronometro il 2/2 delle ospiti fa partire i titoli di coda.
Prossimo impegno sabato 29 novembre alle 19 al PalaGilardetti contro Virtus Siena.
GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. FEMM. PISA 43-45
Tabellino: Banchelli 10, Bellantoni 24, Bandinelli 2, Samoylych 2, Moustakalle 2, Dani 1, Fiaschi 2, Baldinotti, De Felice, D’Ambrosio, Ancilotti, L’Ala. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.
Parziali: 18-15, 26-25 (8-10), 38-31 (12-6), 43-45 (5-14)
Arbitro: Cammilli di Empoli.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa
