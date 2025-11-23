Castelfiorentino piange Oussama Dbiri: ieri i funerali

Una folla di parenti, amici e conoscenti ha partecipato ieri pomeriggio ai funerali di Oussama Dbiri, il giovane di 26 anni tragicamente scomparso giovedì scorso in un incidente stradale sulla 429 bis. Ne dà notizia La Nazione.

Titolare di una piccola ditta di trasporti, Oussama era molto conosciuto e stimato a Castelfiorentino. Al suo funerale, che si è svolto fino al cimitero di Marcignana, si sono radunate circa 200 persone, a testimonianza del forte legame che il giovane aveva con la comunità.

Intanto, i carabinieri proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.