Certaldo, AVS lancia l’allarme sulla situazione politica: "Serve un confronto tra tutte le forze che sostengono l’amministrazione Campatelli"

Preoccupazione per la segreteria di AVS a Certaldo per il periodo di instabilità politica: dalle dimissioni del vicesindaco Jacopo Masini, che a ottobre 2024, a pochi mesi dalle elezioni, lasciò la delega a Scardigli; alle dimissioni del consigliere Pardo Cellini avvenute nelle settimane scorse; fino alla revoca della delega all’assessora Clara Conforti, formalizzata nelle scorse ore.

In questo contesto, la segreteria di AVS Certaldo ha diffuso una nota nella quale esprime il proprio punto di vista sulla situazione attuale.

La nota integrale

"La segreteria di SI Certaldo esprime grande preoccupazione per quanto accaduto in questi giorni nella amministrazione Comunale. Oggi, dopo un inizio burrascoso di legislatura con le dimissioni di un consigliere comunale e di un assessore vicesindaco, assistiamo alla revoca della delega alla assessora Conforti.

Senza per ora entrare nel merito di tale atto dirompente, mai verificatosi a Certaldo, chiediamo che la politica torni a fare la politica, sottolineando come non aver dato seguito alla volontà popolare abbia generato caos ed ingovernabilità a scapito del processo di sviluppo ed ammodernamento del nostro paese.

Chiediamo pertanto un immediato confronto tra tutte le forze politiche che hanno portato Giovanni Campatelli alla vittoria elettorale.

Oggi AVS se pur alla opposizione sta dando il proprio contributo per la governabilità del paese. A questo punto riteniamo doveroso fare un appello al Sindaco affinché assicuri stabilità ed entusiasmo alla Sua azione di governo, rispettando innanzitutto il programma elettorale e le indicazioni politiche uscite dalle urne. Certaldo ha bisogno di una amministrazione coesa, responsabile e leale che sia espressione della volontà popolare.

Nonostante tutto crediamo che il Sindaco Campatelli possa essere interprete e leale custode del programma scritto con PD AVS e lista sarà Certaldo. Noi ci siamo, con le nostre idee, la nostra lealtà il nostro coraggio, per rendere esecutivo anche a Certaldo il progetto politico unitario espresso con le elezioni Regionali".

Il segretario del circolo SI Certaldo - Carmine Aliberti | La segretaria provinciale Diana Kapo

