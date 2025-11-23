Emma Villas Codyeco Lupi Siena esce sconfitta al tie-break contro Sorrento

Primo stop in casa per Emma Villas Codyeco Lupi Siena che al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno esce sconfitta 2-3 contro Romeo Sorrento. I toscani sono partiti bene conquistando subito il primo set e poi il secondo, calo di attenzione che viene colto da Sorrento che conquista il terzo set. Nel quarto set i ragazzi di coach Petrella rimangono in partita e si arrendono solo sul tie-break e nel quinto set i campani conquistano i punti fondamentali che gli permettono di conquistare punti fondamentali. Ai i toscani adesso aspetta una doppia trasferta impegnativa prima contro Taranto e poi contro Macerata.

Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende in campo con Mikkel Hoff al palleggio, Gabriele Nelli opposto, in banda Luigi Randazzo e Felipe Benavidez, centrali Victorio Ceban e Federico Compagnoni, il libero è Alessandro Piccinelli. Romeo Sorrento schiera Calogero Tulone al palleggio, Parraguirre e Pol schiacciatori, centrali Patriarca e Baldi, il libero è Davide Luigi Russo

SET 1

Il primo pallone della gara viene giocato da Parraguirre per Sorrento, il primo punto del match è firmato Gabriele Nelli. Sorrento risponde e si porta sotto 3-4 con attacchi efficaci. Break di Compagnoni che manda Nelli in battuta e al suo secondo servizio firma il primo ace della gara. Errore sottorete per i padroni di casa ma nuovamente Compagnoni a punto. Sorrento ritorna in possesso ma viene bloccato dal muro di casa. Hoff in battuta va out, Sorrento si porta 9-8 ma l’attacco di Ceban rimette le distanze. Attacco di Nelli che rimette le distanze e Compagnoni a muro allunga. I padroni di casa tengono il distacco 14-11 grazie all’attacco di Randazzo. Sorrento accorcia con l’attacco di Parraguirre e il muro di casa che non blocca. Diagonale di Nelli che porta il parziale 16-14. Diagonale vincente di Benavidez che successivamente firma un ace. Al rientro dal time out i padroni di casa segnano un altro punto. Altro break per Lupi Siena che allungano ulteriormente 22-16. Al cambio palla Pol per Sorrento firma un ace ma Compagnoni mura. Nelli firma un altro ace e manda i padroni di casa al set point. Sorrento difende bene ma Randazzo chiude il primo set 25-19.

SET 2

Il primo pallone del secondo set viene giocato da Hoff e il primo punto porta la firma del muro Emma Villas Codyeco. Attacco vincente di Baldi che pareggia subito ma al servizio va out. Errore per i padroni di casa e regalano il vantaggio a Romeo Sorrento che allunga 3-5. Gli ospiti allungano ma l’attacco di Nelli dà cambio palla per Lupi Siena. Altro punto per Gabriele Nelli che accorcia 6-8. Ai tentativi di allungo da parte di Sorrento è sempre Nelli a rispondere, muro di Randazzo che accorcia e dopo pareggia 10-10. Romeo Sorrento prova ad allungare ma viene subito ripresa più volte, con Randazzo che vanifica più volte i tentativi di allungo e dopo porta avanti i padroni di casa 15-13. Cambio per i padroni di casa che mandano Mastrangelo in battuta, tocco a rete per Lupi Siena che dà palla a Sorrento con il parziale che va 16-15. Muro di Ceban che allunga il parziale 18-15. Attacco vincente per Sorrento, doppio out in battuta per entrambe le compagini. Randazzo a muro va out ma rimedia subito in attacco. Romeo Sorrento risponde con l’attacco di Parraguirre che pareggia 20-20. Nelli riporta avanti ma Parraguirre risponde. Randazzo in battuta firma il suo primo ace in questa partita e allunga 23-21. Errore in battuta per Sorrento che manda al set point i padroni di casa. Hoff a muro porta a casa il secondo set 25-22.

SET 3

Al rientro Romeo Sorrento cerca di dettare il passo e si porta avanti 5-2 nel primo parziale. Ceban a muro prima e gli attacchi di Benavidez e Randazzo pareggiano i conti 5-5. Azione molto combattuta con Sorrento che prova a resistere con le unghie e con i denti ma Nelli implacabile firma il punto del 6-5. Randazzo rimette avanti i padroni di casa. Time out chiamato da Sorrento che al rientro conquistano un punto molto combattuto. Randazzo prima allunga in attacco e poi firma un altro ace, 10-7. Pallonetto di Benavidez che coglie in errore il muro di Sorrento. Fase di continui break ma Sorrento ricuce lo svantaggio e pareggia 12-12. Attacco out di Benavidez porta in vantaggio gli ospiti e Patriarca in spike allunga 12-14. Benavidez riduce lo svantaggio ma alcune distrazioni a rete allungano il divario 13-17. Attacco vincente di Benavidez che in battuta firma un altro ace, nell’azione successiva il muro va out. Attacco di Randazzo che riduce lo svantaggio 16-18. Muro di Randazzo, Nelli in battuta va out; parziale 17-20. Sorrento alza il muro e porta il parziale 18-22. Attacco di Benavidez che porta in battuta i padroni di casa ma Sorrento riprende il controllo e in battuta mette a tabellino l’ace del set point 19-24. Attacco efficace di Sorrento che si porta a casa il terzo set 20-25.

SET 4

Benavidez inaugura il quarto set ma il punto va a Romeo Sorrento. Gli ospiti si portano avanti ma l’opposto di casa Nelli pareggia 3-3. Fase di errori in battuta da entrambi i lati portano il parziale 5-5. Il muro di Ceban porta avanti Lupi Siena e Benavidez segna un altro ace, 8-6. Al rientro dal time out (chiamato da Sorrento) gli ospiti mettono a segno un punto ma il muro di Nelli vanifica l’attacco degli ospiti e dopo allunga 10-8. Schiacciata potente di Compagnoni ma Sorrento contrattacca, Nelli va out e il parziale torna in parità 11-11. Malavasi spreca in battuta e Nelli supera il muro di Sorrento, 14-11; Sorrento chiama time out per rimettere ordine. Il muro di Sorrento va out su attacco di Benavidez ma dopo Patriarca riporta il servizio a Sorrento; Baldi firma un ace ma dopo va out quando il parziale è 16-14. Patriarca tiene vive le speranze ma Randazzo ferma due volte i tentativi di attacco da parte di Sorrento, parziale 19-15. Errore in attacco da entrambe le parti mantiene la distanza nel parziale 20-17. Vincente l’attacco di Fortes ma Nelli riporta il cambio palla a favore dei padroni di casa, parziale 22-18. Ferrato per Sorrento subentra dalla panchina e firma un ace. Muro di Lupi Siena che non blocca l’attacco di Sorrento e coach Petrella chiama il time out. Al rientro altro ace di Ferrato che pareggia ma dopo va out, parziale 23-22. Benavidez in attacco porta a casa il punto del match point, out in battuta per i padroni di casa e si va al tie-break. Match point annullato da Randazzo, 26-26. Out l’attacco di Lupi Siena che regala il quarto set 26-28 e si va al tie-break.

SET 5

Inizio di tie-break con il sodalizio toscano che si porta avanti 2-1. Ace di Nelli che porta il parziale 4-2, successivamente va out. Attacco vincente di Baldi che accorcia le distanze 5-4. Difesa imprecisa di Lupi Siena porta il parziale in parità, Patriarca va a rete in battuta; 6-5. Muro Emma Villas Codyeco vincente manda Hoff in battuta. Punto contestatissimo di Sorrento che sul 7-8 porta al cambio campo. Al rientro la distanza rimane breve con il parziale 8-9. Muro vincente dei padroni di casa che in battuta vanno out. Randazzo riduce le distanze 10-11. Out Nelli in battuta che successivamente ripara, 11-12. Out l’attacco dei padroni di casa manda Sorrento al match point. Hoff in battuta va out, risultato set13-15 che regala la vittoria a Romeo Sorrento

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA – ROMEO SORRENTO: (25-19; 25-22; 20-25; 26-28; 13-15)

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: PICCINELLI, ROCCA, MASTRANGELO, HOFF (2), MATTEINI, BRAGATTO, BINI, NELLI (19), COMPAGNONI (9), RANDAZZO (24), MALETAJ, CEBAN (11), BALDINI, BENAVIDEZ (18)

ROMEO SORRENTO: TULONE (4), RUSSO, IURISCI, PARRAGUIRRE (5), POL (19), PETKOV (3), PATRIARCA (13), MALAVASI (5), PONTECORVO, BALDI (16), FERRATO (2), FORTES (5), GARGIULO, BRIGNACH (1)

Arbitri: 1° Faia Riccardo, 2° Mazzarà Antonio. Video Check: Guacci Francesco Elia. Segnapunti: Vannini Rebecca

Video-check. Primo set. Chiamato da Romeo Sorrento per fallo a servizio, non concesso. Romeo Sorrento per palla out, non concesso. Secondo set. Richiesto da Emma Villas Codyeco Lupi Siena per palla out, non concesso. Terzo set. Chiamato da Romeo Sorrento per palla out, concesso. quarto set. Chiamato da Lupi Siena per palla in non concesso. Quinto set. Chiamato da Sorrento per palla out, concesso.

Durata del match: 2 ore 18 minuti (27’; 28’; 30’; 33’; 20’)

MVP: Davide Luigi Russo

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa