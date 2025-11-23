Al via la nuova stagione di Giallo Mare 'Teatri di confine': debutto con 'Pinolo'

Il Minimal Teatro di Empoli presenta la nuova stagione di Teatri di confine, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Quattro appuntamenti, tutti di venerdì, di questa rassegna in orario serale per proporre una formula diversa ai bambini e alle loro famiglie.

Primo appuntamento venerdì 28 novembre alle 21 con Ruotalibera teatro che presenta Pìnolo uno spettacolo di teatro e danza che riflette sul tema degli stereotipi di genere, sottolineando l’importanza del concetto di libertà di ogni essere umano. Pìnolo unisce l’esperienza autobiografica dei due attori al racconto di una fiaba: quella di Pina, una bambina esclusa da amici e genitori per non essere né “abbastanza maschio” né “abbastanza femmina, costretta ad isolarsi e a rifugiarsi sotto un pino. Qui, sotto il grande albero, trova il proprio spazio di libertà: può essere ciò che vuole e fare ciò che desidera, ma continua a sentirsi sola. Pian piano, grazie all’amicizia con una pigna, ai saggi consigli del pino e all’incontro con una lumaca, animale ermafrodita per natura, riesce a sentirsi libera di mostrare la propria parte maschile senza vergogna, riuscendo a tornare tra i propri simili.

Il programma di Teatri di confine prosegue venerdì 30 gennaio 2025 con La caverna dei balocchi, una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro; venerdì 13 febbraio Geppetto di Fondazione Sipario Toscana e venerdì 13 marzo K(A)O-faccine di Fondazione Sipario Toscana.

Gli spettacoli sono indicati per bambini dai 6 anni in su.

Biglietto posto unico € 4,5. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate