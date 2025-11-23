Vittoria pesante per i Gialloblu: Castelfiorentino espugna Figline 52-64

“Vietato sbagliare” il diktat della trasferta nel Valdarno del Gialloblu Castelfiorentino. E stavolta i ragazzi di Renato Gasperoni hanno risposto presente all’appello: 52-64 il finale sul parquet del Don Bosco Figline. Una gara delicata, tanto per la classifica quanto per il morale, contro una diretta concorrente per la salvezza. Gara che i gialloblu hanno indirizzato in un secondo quarto a senso unico, per poi amministrare nella terza e quarta frazione.

Ad approcciare meglio sono stati i padroni di casa, che hanno chiuso il primo periodo con la testa avanti (15-10). Nella seconda frazione, Cetti e compagni hanno cambiato passo, alzando l’attenzione in difesa e trovando buone soluzioni in attacco, preludio ad un parziale di 6-24 che ha ribaltato l’inerzia mandando le squadre al riposo lungo sul 21-34. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu sono stati bravi ad amministrare e scavare il solco (36-55 alla terza sirena), così nell’ultimo periodo la reazione locale ha permesso soltanto di ridurre la forbice, senza però mai mettere in discussione il finale.

Prossimo impegno domenica 30 novembre alle 18 al PalaBetti contro Valdisieve.

DON BOSCO FIGLINE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 52-64

Tabellino: Cetti 11, Niccolini 9, Damiani 17, Vallerani 4, Talluri 14, Bartolini 4, Fabrizzi 3, Bini 2, Filippini, Mugnaini ne, Parilla, Bici. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 15-10, 21-34 (6-24), 36-55 (15-21), 52-64 (16-9)

Arbitri: Dori di Laterina, Petrizzelli di Terranuova Bracciolini.

