Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne: le iniziative in Toscana

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre numerosi comuni della provincia si mobilitano con un ricco calendario di iniziative. Tra incontri pubblici, spettacoli teatrali, mostre e progetti educativi, le comunità si uniscono per riflettere, informare e sostenere le vittime, promuovendo una cultura del rispetto, della parità e della sicurezza per tutte le donne.

Provincia di Arezzo

'Mai più sole. Insieme per dire basta': a Stia incontro e mostra per il 25 novembre

Il 25 novembre l’Amministrazione comunale di Stia organizza al Palagio Fiorentino l’incontro “MAI PIÙ SOLE. INSIEME PER DIRE BASTA”, dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza di genere e ai suoi aspetti familiari, psicologici, legali e socio-assistenziali. Dopo i saluti del sindaco Luca Santini, interverranno esperti tra cui psicologi, avvocati e assistenti sociali, con letture a cura dell’attrice Alessandra Aricò e moderazione della giornalista Gloria Peruzzi.

In contemporanea verrà inaugurata la mostra fotografica T’AMO DA MORIRE di Alessandra Monzoni, che attraverso ambientazioni domestiche racconta storie di violenza, dolore e coraggio. L’esposizione, realizzata con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF), sarà visitabile gratuitamente fino al 7 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:30.

Provincia di Firenze

Il calendario di Eventi di Università di Firenze

L’Università di Firenze presenterà un ampio calendario di iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con eventi culturali, scientifici e divulgativi aperti alla comunità accademica e ai cittadini. Fino al 9 dicembre sono previste lezioni, dibattiti, mostre e spettacoli, con fulcro il 25 novembre.

Evento principale sarà la cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Eleonora Guidi”, dedicato alla giovane vittima di femminicidio e riservato a tesi Unifi sul tema della violenza di genere. La cerimonia si terrà in Aula Magna e sarà trasmessa in streaming.

Il 25 novembre l’Ateneo proporrà anche l’evento online Le prospettive, con la proiezione del cortometraggio Oltre la finestra e l’intervento della giornalista Patrizia Scotto Di Santolo Mattera. Verrà inoltre presentato il trailer del nuovo podcast dedicato alla prevenzione della violenza, “Mai più Barbablù”. Dal 24 al 26 novembre l’edificio del rettorato sarà illuminato di rosso come segno simbolico della ricorrenza.

Programma completo delle iniziative

Visita al Museo della Moda e del Costume - iniziativa di Confesercenti Firenze

Confesercenti Firenze celebrerà il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con una visita guidata al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, organizzata da Impresa Donna e Federagit. L’iniziativa, dedicata all’evoluzione del ruolo femminile attraverso la storia del costume, ha coinvolto rappresentanti istituzionali regionali e comunali, la Prefettura, la Camera di Commercio, associazioni e dirigenti Confesercenti.

Le assessore Cristina Manetti e Benedetta Albanese, insieme alla vicepresidente di Confesercenti Firenze Ilaria Scarselli, hanno ribadito l'importanza della lotta alla violenza di genere, del superamento dei pregiudizi legati all’abbigliamento femminile e del valore dell'indipendenza economica delle donne come strumento fondamentale contro gli abusi. L’evento ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale cittadino.

Unicoop Firenze, iniziative e solidarietà per il 25 novembre

Unicoop Firenze e Coop rilanceranno il loro impegno in occasione del 25 novembre con una serie di iniziative rivolte a soci e clienti, per sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere e sostenere associazioni e centri antiviolenza. Le attività — presentate a Livorno alla presenza di Cristina Manetti e Irene Mangani — includeranno la campagna “Pane quotidiano”: dal 18 al 25 novembre le buste del pane riporteranno il messaggio antiviolenza e il numero 1522, mentre il 5% delle vendite sarà destinato ai Centri antiviolenza toscani.

Nei punti vendita sarà inoltre disponibile la “Woman bag 2025”, borsa solidale dedicata a Giulia Cecchettin, il cui ricavato sosterrà la Fondazione a lei intitolata per progetti educativi contro la violenza di genere. L’iniziativa si inserisce nel protocollo d’intesa tra Coop e la Fondazione Cecchettin, parte della campagna nazionale Dire Fare Amare, che promuove educazione agli affetti e prevenzione.

Coop continuerà anche a sostenere la proposta di legge popolare “Diritto a stare bene” per istituire un servizio pubblico di supporto psicologico nelle scuole, iniziativa che in Toscana ha già raccolto numerose adesioni.

Empolese Valdelsa

Al MMAB di Montelupo, presentazione del libro 'Luride, agitate, criminali. Un secolo di internamento femminile (1850-1950)'

Martedì 25 novembre alle ore 18 presso il MMAB in Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino, presentazione del libro 'Luride, agitate, criminali. Un secolo di internamento femminile (1850–1950)'.

(Carocci Editore, 2018)

Con Candida Carrino, storica, dottore di ricerca in Studi di genere, coordinatrice dei lavori di recupero e di inventariazione degli archivi di tutti gli ex ospedali psichiatrici della Campania.

Un incontro per approfondire la storia dell’internamento femminile e riflettere sul controllo, la libertà e la rappresentazione delle donne considerate “fuori norma”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Provincia di Grosseto

Provincia di Pisa

Comprensorio del Cuoio

'Tre donne, tre voci, tre storie' - Museo Civico e Diocesano di Fucecchio

Il 25 novembre il Comune di Fucecchio, in collaborazione con Firenza Guidi ed ElanFrantoio, propone una trilogia teatrale per riflettere sulla violenza di genere, in occasione del 26° anniversario della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tre atti unici — Dee e Vipere, Baglady e Io, Elvira — raccontano storie di donne segnate dalla violenza fisica, psicologica o sociale, con interpretazioni di Silvia Bagnoli, Laura Bencini e Giusi Paganelli. L’iniziativa, arricchita dalla musica live di David Murray, prevede interventi della sindaca Emma Donnini e di assessori comunali. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Maggiori informazioni

Provincia di Livorno

Spettacolo 'Il sen(n)o', al teatro di Filippo di Cecina

Una madre prende una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione scatena intorno a lei una serie di conseguenze e reazioni sempre più fuori controllo. Un monologo volutamente sfidante, una psicoterapeuta che si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Alla fine tutto si riduce a una domanda: pensiamo che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta?

Martedì 25 alle ore 21.00 al teatro De Filippo, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la ‘prima’ della stagione che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cecina e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. “Il sen(n)o”, con Lucia Mascino, della commediografa britannica Monica Dolan, per la regia di Serena Sinigaglia, produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Arcano, conduce all’esplorazione di un tema terribilmente attuale: come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura. Una vicenda grottesca e provocatoria che porta l’attualità all’estrema conseguenza, uno spettacolo sul corpo delle donne ma soprattutto sullo sguardo del mondo attraverso cui le donne sono educate ad esistere.

“Siamo felici di dare il via a questa stagione teatrale in una giornata significativa come quella del 25 novembre - dice l’assessore alla Cultura Michele Bianchi - con uno spettacolo di grande impatto e attualità”. “Uno spettacolo - aggiunge la direttrice del teatro Silvia Jop - che mette al centro la voce, il corpo e il punto di vista delle donne elementi che verranno messi in scena nell’arco di tutta la programmazione e che inauguriamo grazie alla presenza di un’attrice importante come Lucia Mascino”.

Info biglietteria | tel. 0586 611599 mail: teatro@comune.cecina.li.it

Provincia di Lucca

Provincia di Massa e Carrara

Provincia di Pistoia

Provincia di Prato

Ospedale Santo Stefano: settimana di iniziative contro la violenza sulle donne

All’ospedale Santo Stefano di Prato prende il via una settimana di iniziative dedicate alla lotta alla violenza di genere, promossa da Fondazione Onda ETS in collaborazione con ospedali Bollini Rosa e centri antiviolenza. La rassegna si è aperta con la mostra dei disegni realizzati dagli studenti della Scuola Secondaria di I grado “B. Buricchi”, esposti negli spazi dell’ospedale come messaggio di vicinanza alle vittime e promozione della cultura del rispetto.

Il programma proseguirà il 24 novembre alle 14:30 con la presentazione di progetti dedicati alla Medicina di Genere, inclusi percorsi polispecialistici per donne in post-menopausa. Il 25 novembre alle 14:30 sarà la volta della consegna delle spille identificative ai referenti ospedalieri, simbolo della loro disponibilità ad ascoltare e supportare le pazienti. La settimana si concluderà il 27 novembre alle 14:30 con un incontro formativo con esperti di centri antiviolenza e diritto civile, per fornire strumenti pratici sulla presa in carico delle donne vittime di violenza.

Provincia di Siena

Montalcino: Paola Minaccioni inaugura la 34esima mattonella di Benvenuto Brunello contro la violenza sulle donne

A Montalcino, il 22 novembre 2025, l’attrice Paola Minaccioni, insieme alla Fondazione Una Nessuna Centomila, ha svelato la 34^ mattonella di Benvenuto Brunello sul muro del palazzo comunale. L’opera simbolizza la denuncia della violenza di genere e l’impegno per una piena parità tra uomini e donne. Minaccioni ha sottolineato come le donne siano state per secoli “usate come mattonelle” nella vita altrui, ma oggi rivendicano la propria indipendenza e felicità. La mattonella diventa anche simbolo dell’adesione del Consorzio del vino Brunello di Montalcino e della comunità locale alla lotta contro ogni forma di violenza sulle donne.

'Non chiamarlo amore' - Supercinema di Monterioni d'Arbia

Il 28 novembre 2025 al Supercinema di Monteroni d’Arbia (SI) andrà in scena lo spettacolo teatrale “Non chiamarlo amore”, con ingresso libero. L’iniziativa, introdotta dalla Segreteria CGIL Siena e con i saluti del sindaco Gabriele Berni, prevede l’esibizione del Ballo della scuola ‘Odissea 2001’ di Grosseto, seguita dal monologo di una giovane lavoratrice interpretato da Daniele Magini, con la partecipazione dello SPI CGIL Siena. L’evento intende sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sulle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro.

'Violenza sulle donne: perché? Parliamone' - Sala Polivalente ex Macelli, Comune di Montepulciano

Il 25 novembre 2025, con il patrocinio del Comune di Montepulciano, si terrà presso la Sala Polivalente ex Macelli (piazza Moulins 1) un incontro pubblico dal titolo “Violenza sulle donne: perché? Parliamone”, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento, coordinato da Franco Picchieri (SPI-CGIL Valdichiana Sud) e introdotto da Giuliana Calzini per AUSER Montepulciano, prevede i saluti del sindaco Michele Angiolini e interventi di rappresentanti istituzionali e associazioni, tra cui l’assessora Angela Barbi, l’avvocatessa Francesca Massi (AMICA DONNA), il vescovo Augusto Paolo Lojudice, il questore Ugo Angeloni e la sostituta procuratore Silvia Benetti. Concluderà Daniela Cappelli, segretaria generale SPI-CGIL Siena. Al termine sarà offerto un piccolo buffet.

Valdelsa

'Io non sono sola. Voci dalla città' - Poggibonsi

Il 24 novembre a Poggibonsi, alle 17:30 nella sala conferenze dell’Accabì, si terrà l’incontro “Io non sono sola. Voci dalla città”, nell’ambito del cartellone comunale per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’evento raccoglierà le testimonianze di dieci donne, tra pensionate, lavoratrici, studentesse e professioniste, che racconteranno la loro esperienza della città e del proprio ruolo sociale. L’iniziativa, legata al protocollo comunale “Io non sono sola”, mira a potenziare la rete di protezione contro la violenza di genere e a promuovere riflessione e proposte per rendere Poggibonsi una città più inclusiva e sicura per le donne.

