Addio a Loris Rispoli, simbolo della vicenda Moby Prince e presidente del comitato vittime

Si è spento ieri, 22 novembre, all'età di 69 Loris Rispoli figura simbolo della battaglia dei familiari delle 140 vittime del tragico incendio del Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto.

Rispoli, che da tempo versava in condizioni di salute precarie, fu colpito il 16 febbraio 2021 da un grave infarto che, dopo un lungo ricovero, lo costrinse a interrompere solo fisicamente la sua instancabile attività di denuncia e memoria. La notte della tragedia perse la sorella Liana, commessa della boutique di bordo del traghetto.

Da quel momento, Rispoli si dedicò con determinazione a coordinare i familiari delle vittime, chiedendo costantemente verità e giustizia. Fu fondatore dell’Associazione Moby 140 e ideatore dell’hashtag #iosono141, promuovendo negli anni numerose iniziative per mantenere viva la memoria della tragedia.

Le dichiarazioni

Luca Salvetti, sindaco di Livorno: "Ciao Loris sarai sempre con me e con tutti i livornesi"

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che all’epoca dei fatti era giornalista televisivo, ha ricordato Rispoli con un post su Facebook: "'C’è un volto che poi diventerà per me molto familiare, impossibile da dimenticare: è il volto di Loris Rispoli fratello di una delle ragazze che lavorano sul Moby. Lui abbraccia la madre, dalla banchina guarda verso l’imboccatura del porto, aspetta notizie certe ma è come se avesse già capito tutto, i suoi occhi sono lo specchio del dramma'. Con queste parole negli anni 90 ho descritto il primo incontro con una persona speciale che con gli anni è diventato un amico e con il quale ho percorso un lunghissimo cammino di vita e un esperienza umana, giornalistica e poi da sindaco legata al Moby Prince e al dramma del 10 aprile 1991. Ciao Loris sarai sempre con me e con tutti i livornesi".

Andrea Quartini, deputato toscano e membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro del Moby Prince alla Camera dei deputati: "Il suo esempio e il suo coraggio continueranno a essere un riferimento per tutti noi"

"La scomparsa di Loris Rispoli mi colpisce profondamente, sul piano umano prima ancora che su quello istituzionale. In questi anni di lavoro in Consiglio Regionale della Toscana e poi nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro del Moby Prince ho avuto modo di conoscere da vicino la sua determinazione, la sua lucidità e la sua capacità di trasformare un dolore personale in una forza collettiva. Loris non ha mai smesso di chiedere verità con una dignità rara, ricordandoci che dietro ogni atto formale e ogni documento ci sono vite spezzate e responsabilità che non possono essere eluse. La sua presenza, il suo esempio e il suo coraggio continueranno a essere un riferimento per tutti noi. Oggi mi stringo alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso così difficile e così necessario".

Riccardo Ricciardi, Andrea Quartini (parlamentari del Movimento 5 Stelle); Irene Galletti Luca Rossi Romanelli (consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Toscana): "Figura limpida e tenace"

"Il Movimento 5 Stelle Toscana saluta con profonda commozione Loris Rispoli, figura limpida e tenace che per oltre trent’anni ha incarnato la richiesta più alta e più semplice: poter conoscere la verità e vedere riconosciuta la giustizia. La sua voce, ferma anche nel dolore, ha saputo trasformare una tragedia immensa in un impegno civile che ha attraversato generazioni e istituzioni, richiamandoci ogni giorno al dovere morale di non distogliere lo sguardo. A lui dobbiamo la forza di una comunità che non si è mai arresa, la memoria custodita con dignità, la consapevolezza che senza verità non c’è guarigione possibile. Oggi ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti i familiari del Moby Prince, con l’impegno di continuare quel cammino che Loris non ha mai interrotto: perché la sua eredità non è soltanto un ricordo, è una responsabilità".

Silvio Lai, presidente commissione parlamentare Moby prince: "Voce tenace, limpida e coraggiosa"

"La scomparsa di Loris Rispoli lascia un vuoto profondo, umano e civile - scrive Lai sul suo profilo social -. È stato il fondatore dell’associazione '141 – Vittime del Moby Prince', ma soprattutto è stato per trent’anni la voce più tenace, più limpida e più coraggiosa di una battaglia che non avrebbe mai dovuto combattere: quella per ottenere verità e giustizia sul più grave disastro della marineria italiana dal dopoguerra.

Ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente nel periodo in cui sono stato presidente della prima Commissione parlamentare d’inchiesta sul Moby Prince. In quei mesi difficili e intensi, quanto illuminanti, Loris ha svolto un ruolo chiave nel rapporto tra i familiari, le istituzioni e la società civile: la sua determinazione ha contribuito in maniera decisiva a far nascere e operare la Commissione. Non fu soltanto un interlocutore: incarnò l’impegno costante per la verità. Aiutò a tenere viva l’attenzione, a smuovere resistenze, a spiegare il valore della memoria. Non ha mai accettato le mezze verità, non si è mai rassegnato alle versioni comode, non ha mai smesso di chiedere che le 140 vite spezzate quella notte fossero finalmente rispettate da uno Stato distratto, troppo a lungo silenzioso, troppo a lungo ingiusto.

La sua umanità era pari alla sua forza. Dietro la fermezza c’erano sempre rispetto, misura, responsabilità. E un amore infinito – per sua sorella Maria e per tutte le vittime che considerava una sola famiglia – la “famiglia dei 141”, come amava dire, per ricordare ogni persona e ogni storia.

Ora si ricongiunge con un altro protagonista di quelle battaglie: Angelo Chessa, figlio del comandante del traghetto, scomparso nel 2022 all’età di 56 anni. Loris e Angelo erano diversissimi tra loro quanto identici nella severità con sé stessi e con le istituzioni a cui chiedevano trasparenza, lealtà e verità e hanno dedicato la loro vita alla medesima ricerca di giustizia, dopo aver vissuto in prima persona il dolore della tragedia della Moby Prince. La determinazione di Loris e di Angelo – e di tutti i familiari coinvolti, primo tra tutti Luchino, il fratello minore di Angelo che lotta ancora per la stessa causa – ha reso possibile che la memoria non fosse rimossa, che la verità fosse perseguita senza cedimenti.

Loris è stato un cittadino esemplare, un punto di riferimento per tante battaglie civili, un uomo che non ha mai cercato visibilità personale ma che ha donato la propria vita pubblica a un impegno ostinato e necessario. Se oggi il Paese conosce di più, capisce di più e pretende di più sulla tragedia del Moby Prince, lo dobbiamo anche a lui.

Alla sua famiglia, ai suoi cari, all’associazione 141 va il mio abbraccio più sincero.

A noi, rimane l’impegno: continuare la sua battaglia fino in fondo. Perché Loris ci ha insegnato che la verità non è un atto burocratico, ma un dovere verso i vivi e verso chi non c’è più".

Nicola Fratoianni (AVS): "Instancabile impegno per la ricerca della verità e della giustizia"

"Le Istituzioni del Paese e tutti noi dobbiamo molto a #LorisRispoli, al suo instancabile impegno per la ricerca della verità e della giustizia per la strage impunita del #MobyPrince. L’Italia perde una brava e bella persona. Un abbraccio forte ai suoi cari", così Fratoianni su X.

