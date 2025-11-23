Problemi sulla linea ferroviaria fiorentina ad alta velocità: ritardi fino a 120 minuti

(foto di archivio da Facebook)
Pesanti rallentamenti sulla linea ferroviaria fiorentina a causa di un investimento avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di Rifredi. Il traffico è stato sospeso per quasi un’ora e ripreso intorno alle 12 su sei binari, mentre tre restano chiusi per consentire i rilievi.
I disagi riguardano treni Alta velocità, Intercity e Regionali in entrambe le direzioni, con possibili ritardi fino a 120 minuti, come segnalato da Rfi.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
22 Novembre 2025
Un 56enne italiano è stato arrestato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso con alcuni dischi rubati alla Feltrinelli di via de’ Cerretani, a Firenze. L’episodio risale al 20 novembre. [...]
Firenze
Cronaca
22 Novembre 2025
Un buco nella parete, un varco ricavato dietro un armadio, il volto coperto e una fuga rapidissima verso Roma. Da questa scena la Squadra Mobile di Firenze ha ricostruito tassello [...]
Firenze
Cronaca
21 Novembre 2025
Una donna ha denunciato il marito dopo che la figlia le ha raccontato che avrebbe subito violenze. Scattata la procedura del codice rosso la procura di Firenze, che coordina le [...]
<< Indietro