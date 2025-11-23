Problemi sulla linea ferroviaria fiorentina ad alta velocità: ritardi fino a 120 minuti

Pesanti rallentamenti sulla linea ferroviaria fiorentina a causa di un investimento avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di Rifredi. Il traffico è stato sospeso per quasi un’ora e ripreso intorno alle 12 su sei binari, mentre tre restano chiusi per consentire i rilievi.

I disagi riguardano treni Alta velocità, Intercity e Regionali in entrambe le direzioni, con possibili ritardi fino a 120 minuti, come segnalato da Rfi.

