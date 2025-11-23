Regione Toscana, XVII Rapporto sulla Violenza di genere: domani la presentazione

Nell'ambito della Toscana delle Donne lo studio realizzato dall'Osservatiorio sociale regionale

Nell’ambito della rassegna La Toscana delle donne, lunedì 24 novembre 2024 dalle 9.30 si terrà a Firenze la presentazione del XVII Rapporto sulla violenza di genere in Toscana realizzato dall’Osservatorio sociale regionale.

I lavori saranno aperti dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla sindaca di Cecina e delegata di Anci Toscana alle pari opportunità Lia Burgalassi e dalla presidente della Commissione pari opportunità della Regione Toscana Francesca Basanieri.

Seguirà il panel “Contrastare le violenze di genere: conoscere per sensibilizzare le nuove generazioni”.

Sarà poi la volta della tavola rotonda “Percorsi e impatti delle azioni di formazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni”.

Partecipano, tra gli altri, la dirigente del settore tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace della Regione Toscana Daniela Volpi, la responsabile della rete regionale Codice Rosa Vittoria Doretti, del Direttore della SDS Senese Lorenzo Baragatti, della dirigente dei servizi sociali della SDS Valli Etrusche Laura Adorni Pallini, della direttrice UOC attività consultoriali dell’ASL Toscana Nord Ovest Rosa Maranto, di Rossano Bisciglia, per CAM Firenze e Rete Relive, e di Barbara Giachi, del Centro Regionale Infanzia e Adolescenza dell’Istituto degli Innocenti.

L'appuntamento è in Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo, 10.

Fonte: Regione Toscana

