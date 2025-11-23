Rissa sul parquet, sospesa Virtus Certaldo-Valentina's Bottegone: attesa decisione del giudice sportivo

Decima giornata del campionato di Serie C Interregionale di basket. La Virtus Certaldo si giocava un importante scontro salvezza contro Valentina’s Bottegone, ma a poco più di sei minuti dalla sirena - con i padroni di casa saldamente avanti - il clima è improvvisamente degenerato. Dopo un contatto avvenuto sotto la panchina locale tra alcuni giocatori delle due squadre, infatti, è scoppiata una rissa. L’episodio, avvenuto lo scorso venerdì 21 novembre, è stato riportato anche da altre testate.

Un parapiglia generale che ha coinvolto tutti i giocatori in campo e ha costretto gli arbitri Diego Carboni di Scandicci e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino a di sospendere definitivamente la gara con 6 minuti e 42 da giocare e il punteggio fissato sul 66-54.

Nonostante la situazione sia tornata alla normalità dopo alcuni minuti di caos, la decisione del duo arbitrale non è cambiata: il match non poteva ripartire. Atteso per l'inizio della settimana il verdetto del giudice sportivo, chiamato a stabilire se omologare il risultato oppure prendere provvedimenti diversi.