Serata di controlli a Pisa: due denunce e due ristoranti segnalati

È successo nella serata del 21 novembre, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza delle Vettovaglie e nelle aree limitrofe.

All’operazione hanno partecipato i militari del N.O.R. di Pisa e delle Stazioni di Migliarino Pisano e San Piero a Grado, supportati dal Nucleo CC Antisofisticazione e Sanità di Livorno. Durante i controlli sono state denunciate due persone: un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, destinatario di un DASPO urbano ancora in corso, e un trentenne residente a Coreglia Antelminelli (LU), trovato in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

I controlli si sono estesi anche alle attività di ristorazione. In un pub, il titolare è stato sanzionato con 3.000 euro per mancata applicazione delle procedure di HACCP e gravi carenze igienico-sanitarie. In un ristorante, per irregolarità simili, sono stati sequestrati 24 kg di carne di pollo congelata e il titolare è stato multato con 3mila euro.

Nel corso della serata, i Carabinieri hanno identificato 27 persone e ispezionato due esercizi commerciali. Una persona è stata segnalata all’Autorità Amministrativa per uso personale di hashish, con il sequestro di 0,30 grammi di sostanza.