Vinci, continuano i lavori su Via di San Pantaleo: modifiche alla viabilità

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Il tratto sarà chiuso al transito dalle 7.30 di lunedì 24 alle 18.00 di venerdì 28 novembre 2025

Continuano i lavori per la sistemazione della strada di San Pantaleo con il consolidamento dell'argine del Vincio.
Pertanto, dalle 7.30 di lunedì 24 alle 18.00 di venerdì 28 novembre 2025, il tratto che va dall'intersezione della Strada vicinale del Laghetto fino all'intersezione della Strada vicinale Casa al Pino sarà chiuso al transito.
Il servizio dello scuolabus della linea 6 sarà garantito, pur subendo la variazione di percorso.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Vinci
Attualità
21 Novembre 2025

Imparare a riconoscere i segnali di violenza: a Vinci la formazione per aziende e negozi

La Consulta delle donne di Vinci e il Centro Aiuto Donna Lilith organizzano "Riconoscere per prevenire", due serate formative rivolte alle aziende ed esercizi commerciali del territorio per imparare a [...]

Vinci
Attualità
21 Novembre 2025

Prevenzione visiva a scuola: Istituto Comprensivo Vinci e IRSOO in azione con i più piccoli

Un importante passo avanti nella tutela della salute visiva dei bambini è stato compiuto all’Istituto Comprensivo Vinci grazie a un progetto di prevenzione realizzato in collaborazione con l’IRSOO (Istituto di [...]

Cerreto Guidi
Attualità
21 Novembre 2025

Valorizzazione dell’olivo mignolo cerretano: iniziativa tra Cerreto e Vinci

Fa seguito all’interessante e partecipata iniziativa svoltasi nel luglio scorso a Cerreto Guidi, la giornata itinerante alla scoperta dell’Olivo Mignolo Cerretano e dei progetti di valorizzazione e inclusione. Si terrà sabato 29 novembre, a [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina