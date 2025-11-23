Volontari della Misericordia aggrediti a Torre del Lago durante un intervento

Cronaca
I volontari sarebbero stati aggrediti dai parenti di un’anziana deceduta durante il soccorso

È successo a Torre del Lago, dove alcuni volontari della Misericordia sono stati aggrediti ieri durante un intervento di soccorso a un’anziana deceduta nella sua abitazione a causa di un malore.

Secondo le prime ricostruzioni, i soccorritori erano intervenuti per prestare assistenza alla donna quando i familiari, per motivi ancora da chiarire, li hanno attaccati. Uno dei volontari ha riportato un pugno al volto ed è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ascoltando tutti i testimoni per ricostruire l’accaduto.

Il presidente della Misericordia, Luca Simonetti, ha espresso sconcerto per l’episodio. Non è la prima volta che si verificano aggressioni simili: pochi mesi fa, sempre a Torre del Lago, un medico era stato aggredito dai parenti di una donna soccorsa dopo un malore in chiesa.

