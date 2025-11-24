Allerta meteo arancione, a Empoli attivato il Centro Operativo Comunale

Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità allerta codice arancione per Allerta Codice ARANCIONE per i rischi IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE valido dalle ore 17:00 di lunedì 24 novembre 2025 fino alle ore 9:00 di martedì 25 novembre riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4) con ordinanza 508 del 24 novembre 2025, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa.

Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 3356685863.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa