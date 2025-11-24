Bloccati in un torrente nell'Aretino per l'improvviso innalzamento dell'acqua, recuperati due giovani

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Montedoglio, nel comune di Pieve Santo Stefano, per recuperare due ragazzi che erano rimasti bloccati nel torrente Singerna per l'improvviso innalzamento delle acque. In Toscana, fino a domani, è in corso l'allerta meteo arancione.

Intervenuti i soccorritori acquatici e l'elicottero Drago di Arezzo, che hanno raggiunto e recuperato i ragazzi. Sul posto anche personale del 118, che ha preso in cura i due giovani per un controllo.