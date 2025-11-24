Cambio al vertice della Guardia di Finanza a Firenze: Riccardo Rapanotti nuovo comandante Interregionale

Questa mattina, presso la Caserma “Col. A. Fontanelli” di Firenze, sede del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Gen. C.A. Fabrizio Cuneo, cedente, e il Gen. C.A. Riccardo Rapanotti, subentrante, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Il Gen. Cuneo lascia Firenze per assumere il comando dell’Interregionale dell’Italia Centrale a Roma. Nel suo saluto ai Finanzieri delle regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche, ha ringraziato per l’impegno quotidiano nella tutela dell’economia legale, nel contrasto all’illegalità e nella protezione del Made in Italy. Durante il suo mandato, ha promosso iniziative contro le infiltrazioni illecite nei distretti industriali e per prevenire frodi nel settore delle accise e dei fondi pubblici.

Il Gen. Rapanotti, nuovo comandante Interregionale, ha alle spalle una carriera caratterizzata da incarichi apicali in reparti investigativi e comandi regionali complessi, tra cui Sicilia e Veneto. Laureato con lode in discipline economiche e giuridiche, è anche Ufficiale di collegamento presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Comandante Generale De Gennaro ha ringraziato il Gen. Cuneo per il lavoro svolto e augurato al Gen. Rapanotti buon lavoro nel nuovo incarico.

