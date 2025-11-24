Canottieri Limite trionfa a Sabaudia: campioni d’Italia nell’8+ Under 17

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni ai Campionati Italiani al Campionato Italiano di Gran Fondo svoltosi a Sabaudia, dove la società biancoblu ha conquistato il titolo di Campioni d’Italia nell’8+ Under 17 maschile e due importanti medaglie d’argento nei 4- Under 17 maschili e femminili.

L’equipaggio dell’8+ Under 17 ha dominato il percorso di 6.000 metri grazie a una prestazione grintosa e ben orchestrata, imponendosi sulle migliori società del panorama nazionale. A firmare il successo sono stati: Alessandro Bertini, Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Matteo L’Ala, Alessandro La Rosa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, con al timone Francesco Urso. Alla premiazione presente anche il Sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, a Sabaudia in vertù del patto di amicizia firmato con il Sindaco locale Alberto Mosca, che ha ritirato la coppa di Campione Italiano circondato dai giovani neo campioni.

Medaglia d’argento anche per i due equipaggi del 4- Under 17: l'armo maschile di Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e quello femminile di Irene Coresti, Rebecca Lensi, Emma Luchetti, Giorgia Piroddi.

Laureato Campione Italiano anche Cesare Borlenghi, atleta biancoblu che ha gareggiato sull'8+ Under 19 con la Canottieri Sampierdarenesi.

Il Campionato Italiano di Gran Fondo, che si disputa sui 6.000 metri, al contrario delle gare estive sui 2.000, rappresenta una sfida di resistenza e strategia, particolarmente formativa per gli atleti nel periodo invernale. I risultati ottenuti confermano la solidità del lavoro tecnico svolto dalla società e la crescita continua del settore agonistico.

Con questa competizione si chiude definitivamente la stagione 2025, che havisto la Canottieri Limite Trionfante con la vittoria di 6 titoli italiani durante la stagione con importantissimi risultati nella categoria Under 17. Inoltre, tre atleti biancoblu hanno vestito la maglia azzurra durante l'estate, Rebecca Lensi e Emma Luchetti alla Coupe de la Jeunesse e Cesare Borlenghi al Campionato del Mondo Under 19 dal quale è tornato Vicecampione del Mondo.

Terminate le competizioni invernali le gare riprenderanno nel 2026 con i primi appuntamenti già a febbraio che daranno il via a una nuova stagione, ma gli allentamenti per la squadra non si fermano e la Canottieri Limite è sempre pronta ad accogliere nuove leve con i suoi corsi rivolti alle ragazze e ai ragazzi dai 10 anni.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate