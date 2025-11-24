Castelfranco di Sotto si prepara al Natale con 'Viale Italia in Piazza'

Piazza Lelio Basso a Castelfranco di Sotto si trasformerà in un magico villaggio natalizio con la nuova edizione di “Viale Italia in Piazza”, l’evento organizzato da Noi di Viale Italia APS in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la compartecipazione di Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L'evento, in programma domenica 30 novembre dalle 14.30 alle 19 vedrà un pomeriggio ricco di divertimento dedicato a bambini e famiglie, con uno scenografico allestimento dove non mancheranno il mercatino natalizio e la casetta di Babbo Natale.

“Ancora una volta i commercianti di Viale Italia si dimostrano persone capaci di vitalizzare il tessuto urbano di Castelfranco di Sotto, questa volta con un evento che anticipa il Natale, anzi che in qualche modo apre al periodo natalizio rivolto ai bambini e alle famiglie” dichiara il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini. “Sarà quindi una giornata natalizia in cui verranno fatti alcuni spettacoli e verranno coinvolti tutti, grandi e piccoli. Ci sarà babbo natale, ci sarà anche uno spettacolo del circo e molte altre iniziative. Un'anticipazione del periodo natalizio che grazie all'impegno dell'associazione dei commercianti “Noi di Viale Italia” si anima nuovamente. Per noi questi eventi sono importanti, perché se da un lato aiutano il commercio di vicinato, dall'altro contribuiscono a tenere vivo il senso di comunità che da sempre contraddistingue i castelfranchesi e i nostri commercianti”.

“I commercianti di Noi di Viale Italia mostrano un'energia e una voglia di fare ammirevoli e il grande successo degli ultimi eventi ne è la dimostrazione” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “è grazie all'impegno dei commercianti sui nostri territori se possiamo organizzare iniziative che in vista del Natale assumono un ruolo ancor più importante per ribadire il ruolo centrale e fondamentale dei negozi di vicinato. L'appello è quello di scegliere attività e negozi di prossimità delle nostre città e dei nostri paesi per gli acquisti e i regali natalizi e di frequentare maggiormente i nostri centri, che proprio grazie a eventi come questo sono ulteriormente vivi e attrattivi”.

“Una festa dedicata a bambini e famiglie, quest'anno con un simpatico concorso che vedrà protagonisti tutti coloro che verranno vestiti da Babbo Natale. Ringraziamo Comune e Confcommercio per il sostegno e il supporto che ci permette di far vivere anche quest'anno una bellissima iniziativa” afferma la presidente di Noi di Viale Italia Claudia Fiumalbi, presente alla conferenza stampa di presentazione insieme a Marzia Cervetti e Manuela Marinai in rappresentanza dell'associazione.

“Devo ringraziare l'associazione Noi di Viale Italia, la presidente Claudia Fiumalbi e tutto il suo direttivo per questa iniziativa” le parole dell'assessore al Commercio di Castelfranco di Sotto Giuseppe Calò. “È un appuntamento importante che replica un po' la manifestazione estiva sempre in Viale Italia. Questi eventi sono importanti per il commercio di Castelfranco anche perché come stiamo vendendo un evento ne tira un altro. Il 21 dicembre ci sarà un'altra festa che coinvolgerà tutte le associazioni che hanno aderito. Questo principio di sostegno al commercio di vicinato è importante, ma ora lo diventa ancora di più, visto che negli ultimi tempi i dati di ambito più vasto regionale e nazionale parlano di un percorso di desertificazione del commercio di vicinato. se vogliamo evitare questi problemi, le iniziative come quella dei commercianti di Viale Italia sono fondamentali”.

“Siamo orgogliosi di sostenere una realtà come Noi di Viale Italia capace di proporre e realizzare bellissime iniziative che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo di sostenere il commercio di vicinato e creare un circuito virtuoso che consenta di promuovere il territorio e il suo tessuto commerciale” evidenzia il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Spettacoli di giocoleria, canti e tante attrazioni che prenderanno il via alle 15 con l'emozionante spettacolo circense "Rocambolesco" dove grandi e bambini potranno interagire e meravigliarsi con giocoleria, illusionismo e tante altre sorprese. Un programma appassionante e coinvolgente che proseguirà alle 16.20 con i Canti Natalizi a cura della Didasko e alle 17.30 con lo spettacolo del Bubbles Show di Fire Aida, pura magia all'insegna delle bolle di sapone.

Divertimento assicurato alle 18.30 con il Concorso "Chi è il vero Babbo Natale?!". L'invito è quello di presentarsi vestiti con un costume da Babbo Natale e per il vincitore ci sarà in palio un bellissimo e gustoso cesto natalizio.

Lungo il mercatino ci saranno altri spettacoli itineranti, trampolieri natalizi e un speciale Babbo Natale che girerà a bordo della sua macchinina, per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della vera magia delle feste natalizie.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

