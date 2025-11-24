Controlli nel Cuoio: 3 patenti ritirate per alcol o droga

Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona del Cuoio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica. Nel corso della settimana scorsa, a San Miniato, Montopoli in Val d’Arno e Castelfranco di Sotto, sono stati denunciati sei conducenti per violazioni legate all’alcol e alle droghe, con ritiro delle patenti in tutti i casi.

A Montopoli in Val d’Arno, un conducente privo di patente perché mai conseguita è stato fermato con un tasso alcolemico di 2,04 g/l, ben oltre la soglia consentita. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

A San Miniato, due automobilisti hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro: uno di loro era risultato positivo al test rapido per la cocaina, ma ha rifiutato i successivi esami ematici in ospedale. In entrambi i casi la patente è stata ritirata.

A Castelfranco di Sotto, un 50enne coinvolto in un sinistro stradale è stato controllato con un tasso alcolemico pari a 1,69 g/l. Anche in questo caso la patente è stata ritirata.

I controlli fanno parte di un’attività più ampia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, volta a contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto sostanze stupefacenti, e a garantire la sicurezza sulle strade del territorio.