Due partite fondamentali per l’Use Rosa Scotti

Per parlare di ora o mai più è un po’ presto, ma sul fatto che le due partite interne che attendono l’Use Rosa Scotti siano fondamentali non ci piove. Andiamo con ordine partendo da mercoledì sera quando, al pala Sammontana con inizio alle ore 19, arriverà Moncalieri per il recupero della partita rinviata due settimane fa. Una sfida che le biancorosse affrontano con un chiodo fisso in testa: vincere.

“Siamo ferme da tempo – attacca coach Alessio Cioni – e per questo ci siamo chiuse in palestra mettendoci a lavorare giorno dopo giorno. Una sorta di mini-preparazione per migliorare sulle diverse situazioni nelle quali abbiamo avuto più problemi in questo primo scorcio di campionato. Ora ci presentiamo alla partita con Moncalieri, l’inizio di un piccolo tour de force visto che rigiocheremo sia sabato che il mercoledì successivo a Selargius e di nuovo il sabato dopo. Cercheremo di fare il meglio per la gestione delle energie ma ora la testa è alla prima di queste gare, alla ricerca del ritmo gara perso in queste settimane e della vittoria. Sono contento di quanto le ragazze hanno fatto durante questo stop e cercheremo di ripartire dal tanto di buono che facemmo a San Giovanni Valdarno per tre quarti. Sarà necessario allungare questo periodo ai quaranta minuti contro una squadra forte che richiederà una prestazione super da parte nostra”. Per l’occasione la società ha deciso di mettere i biglietti al costo simbolico di un euro, per favorire l’affluenza di pubblico. “Speriamo che i tifosi ci stiano vicini – prosegue Cioni – stiamo vivendo un momento difficile ed abbiamo bisogno di tutti. Io ho visto nella squadra il giusto atteggiamento ed ora dobbiamo raccogliere i frutti del lavoro che abbiamo fatto”.

La partita sarà diretta da Montano e Baldini e visibile in diretta streaming sul canale youtube use basket tv.