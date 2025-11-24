'Empoli che scrive', ospite Ilario Giannini con il libro 'Posso entrare?'

Un uomo enigmatico e misterioso fa ritorno a Petraura dopo anni, animato da sentimenti di odio e desiderio di vendetta nei confronti della famiglia Del Giudice. Un ‘assaggio’ del libro Posso entrare? (Independently published, 2025) di Ilario Giannini che sarà ospite del ciclo “Empoli che scrive”, venerdì 28 novembre 2025, alle 17, nella biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli. Dialogherà con l’autore Patrick Landi, scrittore. L’ingresso è libero.

Chi è l’uomo in nero? Il misterioso ed affascinante straniero, con una spiccata predilezione per l’abbigliamento total black, ha preso alloggio in una dépendance del palazzo di Del Giudice, la famiglia più in vista di Petraura. Ha iniziato a irretirli e manipolarli, mettendoli l’uno contro l’altro, distruggendone ogni certezza. Intanto tutta la famiglia è stata presa di mira da minacce di morte e attentati. Tutto sembra ruotare intorno a un incidente mortale avvenuto diciotto anni prima. E se non si fosse trattato di un incidente?

Ilario Giannini è nato a Empoli il 4 ottobre 1972 ed è un avvocato penalista del Foro di Firenze. Appassionato di studi di psicologia e criminologia, ha pubblicato vari contributi scientifici in materia di diritto penale su riviste giuridiche ed ha poi pubblicato molti racconti in varie antologie e riviste letterarie, spaziando tra vari generi quali giallo, thriller, horror, fantasy e fantascienza. Ha scritto anche opere teatrali e sceneggiature con cui si è aggiudicato vari premi. Tra le sue opere pubblicate in precedenza: “La cura dal male”, “Sono qui per te – L’uomo delle scatole”, “Victor – Memorie da un altro mondo”, “Rivelazione”, “Posso entrare?”, “Prigioni dell’anima” e “Perso”.

