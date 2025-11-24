Empoli, 'Dallo Scontro… all’Incontro': presentato il progetto sulla comunicazione non violenta al Conservatorio SS. Annunziata

L'iniziativa si è tenuta sabato 22 novembre e ha visto una folta partecipazione di pubblico, in gran parte costituito da genitori e docenti, interessati all’argomento dell’incontro

Sabato 22 novembre si è tenuta, durante la mattinata dedicata all’Open Day dell’Istituto SS. Annunziata, la presentazione del progetto sulla Comunicazione Non Violenta “Dallo scontro… all’Incontro!”, a cura dell’APS tuttAltro, che opera per la promozione della Mediazione Familiare e del Counseling, con il patrocinio del Comune di Empoli.

L’iniziativa, voluta dalle coordinatrici didattiche del plesso Caterina Tofanelli – perfetta organizzatrice e anfitriona – , Sara Santini e Lorella Mancini, ha visto una folta partecipazione di pubblico, in gran parte costituito da genitori e docenti, interessati all’argomento dell’incontro.

Dopo i saluti e l’introduzione di Caterina Tofanelli, è seguito l’intervento dell’Assessora alla Scuola e Empoli Città dei bambini e delle bambine Maria Grazia Pasqualetti, che ha avuto parole di vicinanza verso il progetto e verso la scuola ospitante, così antica e nel contempo all’avanguardia nel fare proposte di profondo significato per le famiglie, per i ragazzi e le ragazze e per l’intera comunità. Pasqualetti si è soffermata soprattutto sulle parole riportate dall’Associazione su una bandierina che promuove la concordia nelle relazioni (rispetto, fiducia, riflessione, disponibilità, ascolto, perdono…), definendole molto forti e potenti, se si pensa soprattutto ai comportamenti che ne derivano, che sempre meno si riscontrano oggi nelle relazioni fra le persone.

L’APS “tuttAltro” si è poi presentata con le varie attività e iniziative che ha svolto negli anni e – soprattutto – attraverso i contenuti della proposta progettuale, consistente in alcuni incontri da
realizzare nella forma dei Cerchi di Parola sul conflitto e la CNV, e in uno Sportello di Mediazione delle relazioni familiari. Un progetto ambizioso, nel quale la Scuola e le Mediatrici intervenute – Elisabetta Boni e Paola Bellini – credono come a un modello per “fare squadra”, spargendo semi di pace e facendo ognuno la propria parte per rendere il mondo un luogo migliore, per noi e per le generazioni future.

L’attenzione del pubblico si è poi manifestata anche attraverso gli interventi di Laura Belli – che con l’APS “Tribù dell’Oro e dell’Argento” – sta già portando avanti nell’Istituto un progetto sull’educazione emozionale, e di alcuni genitori che hanno raccontato con grande generosità la loro esperienza personale, suscitando la commozione generale. Segno che confrontarsi con slancio e
sincerità fa sempre la differenza. Ed è proprio il confronto aperto che ben presto il progetto “Dallo Scontro… all’Incontro” cercherà di stimolare nell’Istituto.

Fonte: Ufficio stampa

