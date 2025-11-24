Femmina come la storia, un libro fotografico per raccontare le donne di Montopoli e le loro storie

Un libro per raccontare le donne di Montopoli e le loro storie. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Montopoli in collaborazione con le associazioni del territorio organizza e patrocina una serie di appuntamenti. Domani, martedì 25 novembre alle ore 18 in sala consiliare, ci sarà la presentazione del libro fotografico "Femmina come la Storia" nato dal bando del Consiglio Regionale, Capodanno dell’Annunciazione 2025.

“Femmina come la storia” è un progetto nato dal desiderio di raccontare, attraverso immagini e volti, la forza silenziosa ma potente delle donne di Montopoli, delle cittadine, le lavoratrici, le volontarie, le cariche politiche, quelle istituzionali e religiose. Un racconto corale fatto di sguardi, rughe, sorrisi, scelte e vissuti che parlano di femminilità, identità e libertà. Questo libro fotografico vuole essere uno spazio di riflessione, un invito a guardare le donne non per quello che ci si aspetta da loro, ma per ciò che sono, ognuna con la propria unicità. Un modo per indagare il loro sguardo senza interferenze esterne, senza pregiudizi. Il progetto nasce dalla partecipazione del Comune di Montopoli al bando del Consiglio Regionale della Toscana dedicato al Capodanno dell’Annunciazione 2025, progetto per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento in compartecipazione. «Il Capodanno dell’annunciazione – spiegano la sindaca Linda Vanni e le assessore Irene Cavallini e Kendra Fiumanò – in una chiave religiosa ricorda la venuta del Signore nel grembo di Maria, una giovane adolescente, che accetterà il suo destino accogliendo il figlio di Dio. La pensatrice e scrittrice Michela Murgia, nel suo “Ave Mary”, esplora tematiche legate alla religione, alla spiritualità e all’identità femminile, attraverso la storia di Maria. Siamo partite da questa riflessione per elaborare un progetto che parlasse delle donne di oggi e grazie all’arte di Giacomo Lazzeri, che ringraziamo per la professionalità e l’infinità pazienza, i loro volti rimarranno impressi su queste pagine per tutti coloro che vorranno indagarne le storie. Le donne ritratte in queste pagine sono persone vere, con vite diverse, che hanno compiuto scelte libere, ognuna a modo suo. Non le giudichiamo, non le incaselliamo. Le osserviamo nella loro bellezza autentica, nella fierezza dei loro volti, nella dignità delle loro storie».

“Femmina come la storia” è un omaggio alle donne che, ogni giorno, si autodeterminano, in silenzio o a voce alta. È un modo per dire che ogni volto, ogni corpo, ogni scelta, è un atto di resistenza e di libertà, da conoscere e rispettare.

Saranno presenti il fotografo Giacomo Lazzeri e le donne che hanno partecipato al progetto. Tutti e tutte sono invitati a partecipare.