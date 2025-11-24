Il 25 novembre da Firenze a Pontedera musica e teatro per dire no alla violenza sulle donne

Palazzo Strozzi Sacrati sede della Regione Toscana

Con "Toscana delle Donne" alle 17 il Coro Femina in scena in piazza Duomo, la sera Ambra Angiolini sul palcoscenico del Teatro Era

Programma intenso quello di domani, martedì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che la Toscana delle Donne dedica a una serie di iniziative ed eventi di sensibilizzazione.

Alle 17.00 in Piazza Duomo a Firenze, mentre il palazzo della presidenza della Regione è illuminato di rosso, alla presenza del presidente Eugenio Giani e dell’assessora alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti, ideatrice de La Toscana delle Donne, il Coro Femina diretto da Lisa Kant presenterà “Io armi non ne ho”: canzoni e parole per la libertà delle donne. Con Massimo Altomare (voce) e Daniele Madio (pianoforte).

Il pomeriggio proseguirà con il cantautore Paolo Vallesi, che eseguirà e interpreterà alcuni brani al pianoforte.

La sera ci si sposta al Teatro Era di Pontedera dove sarà Ambra Angiolini a onorare la serata del 25 novembre. Alle ore 21.15 la celebre interprete che ha fatto una tournèe da sold out su e giù per l’Italia con "Oliva Denaro", la storia di riscatto di Franca Ardone, sarà sul palco nel monologo di Franca Rame "Lo stupro". Al termine dialogherà con Claudia De Lillo "Elasti" e Mattea Fo.

"Lo stupro" è il toccante monologo scritto da Franca Rame dopo la violenza che subì nel 1973, una testimonianza diretta, dura e sconvolgente, che rappresenta un atto di grande coraggio e un messaggio ancora oggi attuale. Il testo denuncia con forza il patriarcato e la falsità della società, mettendo in luce l’ingiustizia e il dolore con una sincerità e una crudezza disarmanti.

Attraverso la voce di Ambra Angiolini, il monologo ritrova tutta la sua intensità emotiva e il suo valore politico, diventando un gesto di memoria, denuncia e resistenza.

L’evento è gratuito, la prenotazione obbligatoria Qui.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

