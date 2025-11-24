Il Culturale Cineclub presenta 'Divorzio all'italiana' all'Excelsior di Empoli

Il CULTURALE Cineclub Empolese prosegue la rassegna di novembre presentando Divorzio all’italiana (1961), iconico capolavoro della commedia all’italiana impreziosito dalle indimenticabili interpretazioni di Marcello Mastroianni, Daniela Rocca e Stefania Sandrelli. La proiezione è legata alla ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: l’opera di Pietro Germi, con la sua ironia tagliente, offre infatti uno sguardo lucidissimo sulle dinamiche di potere, controllo e oppressione femminile.

Nel soffocante microcosmo di un paese siciliano, il barone Ferdinando Cefalù trascina la sua esistenza tra noia, convenzioni sociali e un matrimonio da cui desidera disperatamente liberarsi. L’arrivo della giovane e affascinante cugina sedicenne Angela riaccende in lui una passione furiosa — ma nell’Italia degli anni ’60 il divorzio è ancora impossibile. Così Fefè, con il suo cinismo aristocratico e un’ingegnosità grottesca, elabora un piano assurdo e moralmente scellerato: spingere la moglie all’adulterio per poterla uccidere “per onore” ed essere finalmente libero. Tra corteggiamenti maldestri,

deliri romantici e un paese che osserva e giudica, la sua trappola prende forma con irresistibile comicità nera. Divorzio all’italiana è una satira feroce e modernissima sulla morale ipocrita, un classico della commedia all’italiana che trasforma il delitto in farsa e l’amore in un’irresistibile spirale di autoinganni.

Parteciperanno alla proiezione e al seguente dibattito l’Avv. Mirella Lopresti e la Psicologa Maria Chiara Bellini del Centro Aiuto Donna Lilith – Centro Antiviolenza sulle Donne e il presidente dell’AAEV (Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa) Matteo Tamburini. La proiezione sarà preceduta da un’apericena a sostegno del Centro a cura della Cooperativa SOS Luna.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).