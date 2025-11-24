In Toscana 9 femminicidi nel 2024, +400 accessi al codice rosa e 5mila donne nei centri antiviolenza

Nove femminicidi dall’inizio del 2024, con quattro minori rimasti orfani, e oltre 5.600 donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza della Toscana. Sono alcuni dei dati contenuti nel 17° rapporto sulla Violenza di genere presentato oggi in Regione, che fotografa anche un forte aumento degli accessi ai pronto soccorso con Codice rosa: 2.701 nell’ultimo anno, circa 400 in più del 2023, con casi in crescita soprattutto tra giovanissimi e anziani.

Secondo Agnese Bardelli, ricercatrice dell’Osservatorio sociale regionale Federsanità-Anci Toscana, "sono 5.670 le donne che si sono rivolte nel 2024 ai centri antiviolenza" e "i femminicidi in Toscana sono stati nove", portando dal 2006 a oggi a 149 il totale delle vittime, con 51 figli rimasti orfani. Le donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza sono circa 3.500, mentre le ospiti nelle 28 strutture rifugio sono state 134, con 107 figli.

Nel complesso aumentano le richieste di aiuto in quasi tutte le province e crescono anche gli uomini inseriti in percorsi presso centri dedicati: 1.155 nel 2024, quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

"I dati sono molto preoccupanti, però per la Toscana possiamo dire che la rete antiviolenza c’è ed è apprezzata", sottolinea Francesca Basanieri, presidente della Commissione pari opportunità regionale. Il fenomeno, osserva, "si evolve", con casi "tra giovani, giovanissimi e anche sulla terza età, addirittura sulla quarta età". Per questo, aggiunge, serve lavorare sull’educazione affettiva tra i più giovani e sul rafforzamento dei consultori, mentre tra gli anziani pesano "solitudine e perdita delle relazioni".

