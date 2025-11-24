Incendi in due abitazioni a Lucca e Capannori, due donne soccorse

Due incendi si sono verificati questo pomeriggio in due abitazioni in provincia di Lucca. Poco dopo le 15 i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti in una casa del centro storico dove si sono sviluppate le fiamme, interessando alcuni mobili della cucina. La squadra, oltre a spegnere l'incendio, ha portato fuori una donna anziana che si trovava all'interno della casa, affidandola alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale per accertamenti. L'intervento si è concluso intorno alle 16.30.

Sempre alle 16.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Capannori, in località Lammari, per incendio in un'abitazione all'interno della quale si trovava una ragazza di 27 anni. Il rogo ha interessato completamente la cucina e all'arrivo sul posto della squadra la giovane era riuscita ad uscire autonomamente da una finestra. Avendo però respirato il fumo è stata portata in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio riuscendo a contenerlo alla cucina ed evitando che si propagasse al resto della casa.