Incidente in A11 ad Altopascio, muore un 40enne

Tragedia questa mattina intorno alle 8:45 allo svincolo dell’A11 ad Altopascio, dove un uomo di 40 anni di Lucca ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto del 40enne si sarebbe scontrata con il cuneo del guard rail, provocando il decesso nonostante le manovre rianimatorie effettuate dal personale medico sul posto.

Un altro uomo, di 56 anni, coinvolto nell’incidente, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca. Sul luogo dell’evento sono intervenuti ambulanza infermieristica e automedica, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’elisoccorso era stato inizialmente allertato ma non è stato necessario il suo intervento. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.